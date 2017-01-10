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货币新闻 | 2017年 1月 11日 星期三 01:44 BJT

EIA月报：预计2018年美国原油日产量增长30万桶

路透1月10日 - 美国能源资料协会(EIA)周二预计，2018年美国原油日产量增长30万桶。

EIA发布的短期月度能源展望报告称，2018年美国原油日产量将上升至930万桶，预计2017年为900万桶。EIA预计，2017年美国原油日产量按年增加11万桶，上月预估为按年减少8万桶。

EIA预计，2018年美国石油日需求增长37万桶，至2,022万桶。2017美国石油日需求料增长26万桶，之前预估为增长24万桶。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)
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