EIA月报：预计2018年美国原油日产量增长30万桶

标题新闻：料联储今年稍后开始缩表，最初设定的公债再投资上限为80亿美元，MBS为40亿-摩根大通
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路透1月10日 - 美国能源资料协会(EIA)周二预计，2018年美国原油日产量增长30万桶。
EIA发布的短期月度能源展望报告称，2018年美国原油日产量将上升至930万桶，预计2017年为900万桶。EIA预计，2017年美国原油日产量按年增加11万桶，上月预估为按年减少8万桶。
EIA预计，2018年美国石油日需求增长37万桶，至2,022万桶。2017美国石油日需求料增长26万桶，之前预估为增长24万桶。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
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