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市场报道 | 2017年 1月 11日 星期三 05:45 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货连续第二天收涨，因阿根廷降雨

路透芝加哥1月10日 - 美国大豆期货周二连续第二天上涨，交易商表示，因担忧阿根廷强降雨将损害当地作物。

在周四关键的美国农业部供需报告公布前，投资者调整仓位。

技术买盘扶助大豆收高，此前指标CBOT-3月大豆期货 在隔夜时段跌穿100日移动均线。

CBOT-3月大豆周二升穿10日和200日移动均线。

巴西Conab预期，该国2016/17年大豆产量为创纪录的1.038亿吨，高于12月时预期的1.0245亿吨。

豆粕期货上涨。指标CBOT-3月豆粕合约在50日移动均线遇到阻力，后在20日移动均线附近盘整。

豆油期货升至两周半高位。CBOT-3月豆油 在100日移动均线得到技术支持，在20日移动均线遇到阻力。

3月大豆期货合约 收涨8-1/2美分，报每蒲式耳10.13-3/4美元。

3月豆粕合约 收升3.6美元，报每短吨317.5美元。3月豆油合约 涨0.15美分，报35.64美分。

今日CBOT大豆预估成交量为147,202口，豆粕为72,679口，豆油为87,406口。

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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