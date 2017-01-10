芝加哥期市：CBOT大豆期货连续第二天收涨，因阿根廷降雨

欧洲汇市：英镑下滑，因英国第一季经济增长不及欧洲其他国家
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
路透芝加哥1月10日 - 美国大豆期货周二连续第二天上涨，交易商表示，因担忧阿根廷强降雨将损害当地作物。
在周四关键的美国农业部供需报告公布前，投资者调整仓位。
技术买盘扶助大豆收高，此前指标CBOT-3月大豆期货 在隔夜时段跌穿100日移动均线。
CBOT-3月大豆周二升穿10日和200日移动均线。
巴西Conab预期，该国2016/17年大豆产量为创纪录的1.038亿吨，高于12月时预期的1.0245亿吨。
豆粕期货上涨。指标CBOT-3月豆粕合约在50日移动均线遇到阻力，后在20日移动均线附近盘整。
豆油期货升至两周半高位。CBOT-3月豆油 在100日移动均线得到技术支持，在20日移动均线遇到阻力。
3月大豆期货合约 收涨8-1/2美分，报每蒲式耳10.13-3/4美元。
3月豆粕合约 收升3.6美元，报每短吨317.5美元。3月豆油合约 涨0.15美分，报35.64美分。
今日CBOT大豆预估成交量为147,202口，豆粕为72,679口，豆油为87,406口。
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
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路透5月25日 - 美国股市周四开盘标普500和纳斯达克指数创纪录新高，美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的上次会议记录显示，决策者预期经济将重拾动能，他们很快会升息。