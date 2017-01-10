纽约期市：阿拉比卡咖啡期货升至近六周最高，因指数基金买盘

路透纽约/伦敦1月10日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周二升至近六周最高，受助于指数基金买盘，价格升穿200日移动均线，罗布斯塔咖啡期货升至11月中来最高。

可可和原糖期价上涨。

3月阿拉比卡咖啡期货 收涨3.5美分，或2.4%，报每磅1.477美元，略低于日内高位1.479美元，这也是12月1日日内高位，形成了双顶，可能造成技术阻力。

“指数基金在本周重新调整权重，它们是咖啡净买家，”一交易商说，他又补充说，他认为阿拉比卡咖啡期货合理价在1.40-1.50美元区间。

罗布斯塔咖啡期货上涨，3月罗布斯塔咖啡期货 收涨21美元，或1%，报每吨2,162美元，略低于日内高位2,169美元，此为11月17日次月合约的日内高位。这也形成了双顶。

可可盘整收高，交投在上日较宽的交投区间之内。

3月纽约可可期货 收涨23美元，或1.05%，报每吨2,207美元。3月伦敦可可期货 收高17英镑，或1%，报每吨1,798英镑。

3月原糖期货 收升0.06美分，或0.3%，报每磅20.48美分，此前连续三天下跌。

3月白糖期货 收跌1.80美元，或0.3%，报每吨536.40美元。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)