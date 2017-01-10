美国股市：道琼工业指数收跌0.16%，纳斯达克指数收高0.36%

欧洲汇市：英镑下滑，因英国第一季经济增长不及欧洲其他国家
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
路透纽约1月10日 - 美国股市标普500指数周二收平，健保类股和金融股上涨抵销能源股下跌的影响，纳斯达克指数再创纪录收盘高位。
IBM 股价下跌，重压道指。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 下跌31.85点，或0.16%，至19,855.53点；标准普尔500指数 持平在2,268.9点；纳斯达克指数 收高20.00点，或0.36%，至5,551.82点。(完)
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
路透5月25日 - 惠普公布的第二季业绩好于预期，其首席执行官(CEO)称这是一个取得“突破”的季度，因为PC和打印机业务双双自2010年以来首次实现增长。
路透5月25日 - 美国股市周四开盘标普500和纳斯达克指数创纪录新高，美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的上次会议记录显示，决策者预期经济将重拾动能，他们很快会升息。