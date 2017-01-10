版本:
中国
市场报道 | 2017年 1月 11日 星期三 05:23 BJT

美国股市：道琼工业指数收跌0.16%，纳斯达克指数收高0.36%

路透纽约1月10日 - 美国股市标普500指数周二收平，健保类股和金融股上涨抵销能源股下跌的影响，纳斯达克指数再创纪录收盘高位。

IBM 股价下跌，重压道指。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 下跌31.85点，或0.16%，至19,855.53点；标准普尔500指数 持平在2,268.9点；纳斯达克指数 收高20.00点，或0.36%，至5,551.82点。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐