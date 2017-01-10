国际油市：API称上周美国原油库存增加150万桶，预估为增加120万桶

路透纽约1月10日 - 美国石油协会(API)周二称，上周美国原油库存 增加，汽油和馏分油库存也上升。 API公布，在截至1月6日当周，美国原油库存增加150万桶，至4.843 亿桶，分析师预估为增加120万桶。库欣原油库存减少18.7万桶。 上周馏分油库存增加550万桶，分析师预估为增加89.9万桶。 API数据显示，上周炼厂原油加工量增加45.2万桶/日。 API公布，上周汽油库存增加170万桶，路透调查显示，分析师预估为 增加160万桶。 上周原油日进口量增加170万桶，至880万桶。(完)