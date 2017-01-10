国际油市：API称上周美国原油库存增加150万桶，预估为增加120万桶

标题新闻：料联储今年稍后开始缩表，最初设定的公债再投资上限为80亿美元，MBS为40亿-摩根大通
MBS:抵押贷款支持债券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约1月10日 - 美国石油协会(API)周二称，上周美国原油库存 增加，汽油和馏分油库存也上升。 API公布，在截至1月6日当周，美国原油库存增加150万桶，至4.843 亿桶，分析师预估为增加120万桶。库欣原油库存减少18.7万桶。 上周馏分油库存增加550万桶，分析师预估为增加89.9万桶。 API数据显示，上周炼厂原油加工量增加45.2万桶/日。 API公布，上周汽油库存增加170万桶，路透调查显示，分析师预估为 增加160万桶。 上周原油日进口量增加170万桶，至880万桶。(完)
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英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
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