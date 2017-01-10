加拿大股市：受金融股和材料股提振收高，威朗制药跳涨

香港已公布经济指标--2017/5/25
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017
路透多伦多1月10日 - 加拿大股市主要股指周二收高，由金融股和材料股领涨。金属价格攀升，威朗制药 出售资产带动股价急升。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收升37.33点，或0.24%，报15,426.28点。
威朗制药劲涨7.5%。此前公司称，将以约21.2亿美元出售其Dendreon癌症业务和三种护肤品牌。该公司寻求偿还逾300亿美元的债务。
投资者也担忧周三美国当选总统特朗普的记者会将令市场震荡，他们担忧特朗普将在贸易政策和与中国关系等问题上采取强硬路线。
金融股上涨0.4%，受助于部份加拿大主要银行股上升。加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia)升0.8%。美国银行股在公布业绩前攀升。
材料股升1.6%，因铜价 跳升3%，黄金 和白银 也上涨。(完)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017
路透上海5月25日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------ ------------------------------------------ *嘉禾铸都 8 7 5/24簿记建档 6.50% 上限6.50% AA- 1.00 第3-7年偿还20%本金 发展集团 重庆兴农融资担保集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 宜昌高新
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 嘉禾铸都 8 7 5/24簿记建档 *6.50% AA- 5/25-5/26 财富证券 发展集团 (第3-7年末偿还20%本金/重庆兴农融资担保集团提供担保) ========================================================================================= 贵州凯里开元 7 7 5/25簿记建档 上限7.50% AA 5/26-