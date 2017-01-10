加拿大股市：受金融股和材料股提振收高，威朗制药跳涨

路透多伦多1月10日 - 加拿大股市主要股指周二收高，由金融股和材料股领涨。金属价格攀升，威朗制药 出售资产带动股价急升。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收升37.33点，或0.24%，报15,426.28点。

威朗制药劲涨7.5%。此前公司称，将以约21.2亿美元出售其Dendreon癌症业务和三种护肤品牌。该公司寻求偿还逾300亿美元的债务。

投资者也担忧周三美国当选总统特朗普的记者会将令市场震荡，他们担忧特朗普将在贸易政策和与中国关系等问题上采取强硬路线。

金融股上涨0.4%，受助于部份加拿大主要银行股上升。加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia)升0.8%。美国银行股在公布业绩前攀升。