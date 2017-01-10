《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月10日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.75 +2.03 +2.14 3300888 京东 26.90 +0.64 +2.44 20416879 新浪 67.34 +0.22 +0.33 914314 搜狐 38.78 +0.05 +0.13 241829 网易 239.98 +5.08 +2.16 1233698 百度 180.31 +3.15 +1.78 2919352 台湾 台湾积体电路 30.07 +0.03 +0.10 2309083 联电 1.85 +0.02 +1.09 150809 日月光 5.41 +0.02 +0.37 152458 硅品精密 7.34 +0.05 +0.69 202450 和信超媒体 2.91 -0.01 -0.17 10658 友达 3.96 +0.00 +0.00 116857 中华电信 31.75 +0.19 +0.60 71369 台湾国际航电 47.93 -0.16 -0.33 1461518 香港 中国移动 54.49 +0.34 +0.63 112821 中国联通 11.73 -0.16 -1.35 107284 中国电信 47.97 +0.08 +0.17 7726 中芯国际 7.36 -0.03 -0.41 41168 电讯盈科 5.60 -0.02 -0.36 1008 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 美股盘中英文报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 张荻)