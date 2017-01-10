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亚洲 | 2017年 1月 11日 星期三 06:02 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月10日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          96.75    +2.03    +2.14   3300888
    京东                26.90    +0.64    +2.44  20416879
    新浪              67.34    +0.22    +0.33    914314
    搜狐              38.78    +0.05    +0.13    241829
    网易             239.98    +5.08    +2.16   1233698
    百度             180.31    +3.15    +1.78   2919352
    
    台湾
    台湾积体电路       30.07    +0.03    +0.10   2309083
    联电                1.85    +0.02    +1.09    150809
    日月光              5.41    +0.02    +0.37    152458
    硅品精密           7.34    +0.05    +0.69    202450
    和信超媒体         2.91    -0.01    -0.17     10658
    友达                3.96    +0.00    +0.00    116857
    中华电信           31.75    +0.19    +0.60     71369
    台湾国际航电      47.93    -0.16    -0.33   1461518
    
    香港
    中国移动           54.49    +0.34    +0.63    112821
    中国联通           11.73    -0.16    -1.35    107284
    中国电信           47.97    +0.08    +0.17      7726
    中芯国际            7.36    -0.03    -0.41     41168
    电讯盈科         5.60    -0.02    -0.36      1008
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股业绩公布日程     中港台企业ADR报价一览表   
    股市新闻               美股盘中英文报导       
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 张荻)
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