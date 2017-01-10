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市场报道 | 2017年 1月 11日 星期三 06:15 BJT

《美国重要政经日程》-1月11日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1200 - 农业部公布一周全球稻米价格

1530 - 能源资料协会(EIA)公布一周石油库存及产出数据

-- - 美国铁路协会(AAR)公布一周主要铁路运量数据

1800 - 财政部标售10年期公债

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 徐文焰)
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