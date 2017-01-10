《美国重要政经日程》-1月11日

美国热股：惠普第二季业绩好于预期，盘初基本持平

路透5月25日 - 惠普公布的第二季业绩好于预期，其首席执行官(CEO)称这是一个取得“突破”的季度，因为PC和打印机业务双双自2010年以来首次实现增长。