美国债市：三年期美债需求再现，间接投标者购入比例为9月以来最高

欧洲汇市：英镑下滑，因英国第一季经济增长不及欧洲其他国家
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
路透纽约1月10日 - 在周二的美国公债标售中，投资者对三年期公债的需求再现。投资者对上月标售的三年期公债的需求下降，当时是在美国联邦储备理事会(美联储/FED)进行市场普遍预期的加息25个基点之前。
财政部数据显示，在周二标售的240亿美元三年期美国公债中 ，包括基金经理和外国央行在内的间接投标者买入54.6%，创下去年9月份以来此类公债标售活动中的最高购买比例。 (完) (编译 孙国玉；审校 张涛)
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
路透上海5月25日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------ ------------------------------------------ *嘉禾铸都 8 7 5/24簿记建档 6.50% 上限6.50% AA- 1.00 第3-7年偿还20%本金 发展集团 重庆兴农融资担保集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 宜昌高新