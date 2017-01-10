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债券 | 2017年 1月 11日 星期三 07:10 BJT

美国债市：三年期美债需求再现，间接投标者购入比例为9月以来最高

路透纽约1月10日 - 在周二的美国公债标售中，投资者对三年期公债的需求再现。投资者对上月标售的三年期公债的需求下降，当时是在美国联邦储备理事会(美联储/FED)进行市场普遍预期的加息25个基点之前。

财政部数据显示，在周二标售的240亿美元三年期美国公债中 ，包括基金经理和外国央行在内的间接投标者买入54.6%，创下去年9月份以来此类公债标售活动中的最高购买比例。 (完) (编译 孙国玉；审校 张涛)
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