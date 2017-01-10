韩国数据：12月进口价格同比跳升9.2%，创逾五年来最快增速

路透首尔1月11日 - 韩国央行周三发布的数据显示，受油价飙升及韩 元兑美元跌势影响，韩国12月进口价格升幅创逾五年来最高，加剧通胀压 力。 央行指出，12月以韩元计价的进口价格较上年同期上升9.2%，为2011 年11月跳升10.7%以来最快增速。 2016年全年进口价格为下滑4.2%。除12月以外，当年仅有11月呈现上 扬，当月增长3.6%。 韩国央行将12月的大幅涨势归因于汇率贬值，及原油等工业品进口价 格跳涨34.1%所致。 韩元兑美元 在2016年第四季贬值8.81%，削弱韩国消费者的购 买力。 此外，12月以韩元计价的出口价格较去年同期上升6.3%，11月经修正 后为上升3.5%。 以下为韩国进出口物价数据细目(以韩元计，变动为百分比)： 12月 11月 10月 9月 8月 进口物价 较上年同期(%) +9.2 +3.6 -0.6 -7.7 -8.4 较上月(%) +4.2 +2.4 +4.4 +0.2 -1.8 出口物价 较上年同期(%) +6.3 +3.5 -1.4 -8.3 -9.7 较上月(%) +2.9 +3.8 +3.4 0.8 -1.8 (完) (编译 龚芳; 审校 徐文焰)