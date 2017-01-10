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亚洲 | 2017年 1月 11日 星期三 07:18 BJT

韩国数据：12月进口价格同比跳升9.2%，创逾五年来最快增速

路透首尔1月11日 - 韩国央行周三发布的数据显示，受油价飙升及韩
元兑美元跌势影响，韩国12月进口价格升幅创逾五年来最高，加剧通胀压
力。
    
    央行指出，12月以韩元计价的进口价格较上年同期上升9.2%，为2011
年11月跳升10.7%以来最快增速。
    
    2016年全年进口价格为下滑4.2%。除12月以外，当年仅有11月呈现上
扬，当月增长3.6%。
    
    韩国央行将12月的大幅涨势归因于汇率贬值，及原油等工业品进口价
格跳涨34.1%所致。
    
    韩元兑美元 在2016年第四季贬值8.81%，削弱韩国消费者的购
买力。
    
    此外，12月以韩元计价的出口价格较去年同期上升6.3%，11月经修正
后为上升3.5%。
        
    以下为韩国进出口物价数据细目(以韩元计，变动为百分比)：

                   12月    11月    10月    9月     8月     
  进口物价
    较上年同期(%)  +9.2    +3.6    -0.6    -7.7    -8.4
    较上月(%)      +4.2    +2.4    +4.4    +0.2    -1.8 
  出口物价
    较上年同期(%)  +6.3    +3.5    -1.4    -8.3    -9.7
    较上月(%)      +2.9    +3.8    +3.4     0.8    -1.8
    (完)
    
    
 (编译 龚芳; 审校 徐文焰)
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