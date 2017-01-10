金砖国家：1月10日股汇市收盘纵览

路透1月11日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月10日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.83%，报885.7点。

中国股市：沪综指小幅收跌，资金面忧虑仍存大盘上涨动力不足

中国汇市：美指调整人民币收升，特朗普上台前汇价料持稳

香港股市：恒指触及一个月高点，受中国大宗商品价格大涨提振

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巴西股市：收高，对于中国将进一步削减钢产量的预期，连续第二天推升矿业和钢铁制造股。指标股指Bovespa指数 收盘上涨0.7%，报62,131.800点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.1980/86，上日收报3.1961/67。

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南非股市：大盘在英美资源 劲扬逾7%的带动下大幅上涨。指标Top-40指数 收盘上涨1.61%，报45,019.8点；大盘综合指数 收盘上涨1.35%，报51,740.17点。

南非汇市：兰特兑美元持平，走势迟滞

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印度股市：收盘上涨。塔塔汽车 大涨，因旗下捷豹路虎公布强劲的2016年销售；多支近期表现落后个股也复苏。但在企业财报公布前，整体市场氛围仍审慎。BSE指数 收盘上涨0.65%，报26,899.56点；NSE指数 收盘上涨0.64%，报8,288.6点。

印度汇市：卢比兑美元 收报68.18，上日收报68.205。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨1.27%，报1,175.01点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨0.85%，报609.29点。