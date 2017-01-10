金砖国家：1月10日股汇市收盘纵览

国际油市：亚洲燃料油纸货市场交投清淡，因OPEC等产油国举行会议
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透1月11日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月10日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.83%，报885.7点。
中国股市：沪综指小幅收跌，资金面忧虑仍存大盘上涨动力不足
中国汇市：美指调整人民币收升，特朗普上台前汇价料持稳
香港股市：恒指触及一个月高点，受中国大宗商品价格大涨提振
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巴西股市：收高，对于中国将进一步削减钢产量的预期，连续第二天推升矿业和钢铁制造股。指标股指Bovespa指数 收盘上涨0.7%，报62,131.800点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.1980/86，上日收报3.1961/67。
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南非股市：大盘在英美资源 劲扬逾7%的带动下大幅上涨。指标Top-40指数 收盘上涨1.61%，报45,019.8点；大盘综合指数 收盘上涨1.35%，报51,740.17点。
南非汇市：兰特兑美元持平，走势迟滞
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印度股市：收盘上涨。塔塔汽车 大涨，因旗下捷豹路虎公布强劲的2016年销售；多支近期表现落后个股也复苏。但在企业财报公布前，整体市场氛围仍审慎。BSE指数 收盘上涨0.65%，报26,899.56点；NSE指数 收盘上涨0.64%，报8,288.6点。
印度汇市：卢比兑美元 收报68.18，上日收报68.205。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨1.27%，报1,175.01点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨0.85%，报609.29点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.13%，报60.1675；卢布兑欧元 贬值0.05%，报63.52。(完) (编译 张若琪 审校 王丽鑫)
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。