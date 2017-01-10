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市场报道 | 2017年 1月 11日 星期三 07:47 BJT

****欧洲经济指标预测--1月11日-1月18日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                       公布时段       预估值      前值

    1月9日当周   

    1月11日(三)
    0930 英国建筑业产出(较前月)                      11月        +0.3%     -0.6%
                       (较上年同期)                              +2.0%     +0.7% 
    0930 英国工业生产(较前月)                        11月        +0.8%     -1.3%
                 (较上年同期)                                    +0.6%     -1.1%
             制造业产出(较前月)                                  +0.5%     -0.9%
                       (较上年同期)                              +0.4%     -0.4%
    0930 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑)            11月    逆差30.00 逆差15.98
             全球商品贸易收支(亿英镑)                        逆差112.0 逆差97.11
    
    1月12日(四)
    0745 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)    12月终值        +0.3%      持平
                                 (较上年同期)                    +0.8%     +0.7%
    0900 德国国内生产总值(GDP)                     2016年        +1.8%     +1.7%
    0900 意大利工业生产(经季节调整，较前月)          11月        +0.3%      持平
                       (经工作日调整，较上年同期)                +2.0%     +1.3%
    1000 欧元区工业生产(较前月)                      11月        +0.5%     -0.1%
                   (较上年同期)                                  +1.6%     +0.6%
    1100 英国汤森路透/益普索主要消费者信心指数        1月          --      49.51
    1100 法国汤森路透/益普索主要消费者信心指数        1月          --      41.28
    1100 德国汤森路透/益普索主要消费者信心指数        1月          --      56.29
    1100 意大利汤森路透/益普索主要消费者信心指数      1月          --      35.64
    
    1月13日(五)
    0700 德国趸售(批发)物价指数(较前月)              12月          --      +0.1%
                           (较上年同期)                            --      +0.8%
    
    1月16日当周
    
    1月16日(一)
    0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)       12月终值          --      +0.4%
                              (较上年同期)                         --      +0.5%
             消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                      --      +0.4%
                                 (较上年同期)                      --      +0.5%
    1000 欧元区未经季节调整的贸易收支(亿欧元)        11月          --    顺差201
    1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月)  12月终值        +0.5%     -0.1%
                                   (较上年同期)                  +1.1%     +1.1%
               扣除食品和能源的HICP(较前月)                        --      -0.1%
                               (较上年同期)                        --      +0.8%
    
    1月17日(二)
    0745 法国预算收支(亿欧元)                        12月          --  赤字855.0
    0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                11月          --   顺差4.52
               全球贸易收支(亿欧元)                                --  顺差42.99
    0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月)             12月          --      +0.2%
                            (较上年同期)                           --      +1.2%
             核心CPI(较前月)                                       --      +0.2%
                (较上年同期)                                       --      +1.4%
             零售物价指数(RPI)(较前月)                             --      +0.3%
                           (较上年同期)                            --      +2.2%
             扣除抵押贷款的RPI(较前月)                             --      +0.3%
                          (较上年同期)                             --      +2.5%
    0930 英国生产者物价指数(PPI)                     12月
                     投入物价(未经季节调整，较前月)                --      -1.1%
                         (未经季节调整，较上年同期)                --     +12.9%
                     产出物价(未经季节调整，较前月)                --       持平
                         (未经季节调整，较上年同期)                --      +2.3%
                     核心产出物价(未经季节调整，较前月)            --       持平
                             (未经季节调整，较上年同期)            --      +2.2%
    1000 德国ZEW经济景气指数                          1月          --     正13.8
                    现况指数                                       --     正63.5
    
    1月18日(三)
    0700 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)    12月终值          --       1.0%
                                 (较上年同期)                      --      +1.7%
             消费者物价指数(CPI)(较前月)                           --      +0.7%
                            (较上年同期)                           --      +1.7%
    0930 英国请领失业金人数(千人，较前月)            12月          --    增加2.4
             按ILO标准计算的失业率        截至11月的三个月         --       4.8%
             平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期)                --      +2.5%
             平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期)              --      +2.6%   (完)
     
      
   
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大             日本与韩国         
    欧洲                     澳洲与新西兰       
    中国                       台湾               
 
 已公布经济指标一览
    美国                     日本               
    欧洲                     韩国               
    中国                       香港               
    澳洲                    台湾               

 (整理 王颖；审校 张荻)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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