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亚洲 | 2017年 1月 11日 星期三 07:59 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--1月11日

路透1月11日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7545
港元 )
    
    美股标准普尔500指数周二收平盘，道琼工业指数 下跌31.85点，或0.16%，至19,855.53点，油价
下跌损及能源股，抵销了健保和金融类股的升势；纳斯达克指数则再创收盘纪录新高。 
    
 公司名称                ADR代码       收盘价     涨跌幅         成交量  ADR折合每   较港股溢价
                                                                         股普通股    
                                     （美元）    （%）                   (港元)      (%)
 中海油                              126.480     0.68        15047       9.808       0.80
 中国铝业                            10.640      2.60        18750       3.300       0.62
 中国移动                            54.490      0.63        112821      84.509      0.49
 中国人寿                            13.620      1.64        99245       21.123      0.11
 中石油                              79.760      1.37        27256       6.185       0.08
 中石化                              75.800      1.34        12911       5.878       -0.37
 汇丰控股                            40.750      0.22        1764194     63.199      -0.24
 中电信                              47.970      0.17        7726        3.720       0.81
 中国联通                            11.730      -1.35       107284      9.096       -0.04
 兖州煤业                            7.020       1.01        630         5.444       -0.30
 华能国际                            26.220      2.30        26756       5.083       1.06
 南方航空                            28.850      6.11        5520        4.474       0.55
 东方航空                            24.280      1.76        2117        3.766       0.68
 中芯国际                            7.360       -0.41       41168       1.141       -89.81
 （完）

 (整理 梁慧仪)
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