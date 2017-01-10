《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--1月11日

国际油市：亚洲燃料油纸货市场交投清淡，因OPEC等产油国举行会议
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透1月11日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7545 港元 ) 美股标准普尔500指数周二收平盘，道琼工业指数 下跌31.85点，或0.16%，至19,855.53点，油价 下跌损及能源股，抵销了健保和金融类股的升势；纳斯达克指数则再创收盘纪录新高。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 126.480 0.68 15047 9.808 0.80 中国铝业 10.640 2.60 18750 3.300 0.62 中国移动 54.490 0.63 112821 84.509 0.49 中国人寿 13.620 1.64 99245 21.123 0.11 中石油 79.760 1.37 27256 6.185 0.08 中石化 75.800 1.34 12911 5.878 -0.37 汇丰控股 40.750 0.22 1764194 63.199 -0.24 中电信 47.970 0.17 7726 3.720 0.81 中国联通 11.730 -1.35 107284 9.096 -0.04 兖州煤业 7.020 1.01 630 5.444 -0.30 华能国际 26.220 2.30 26756 5.083 1.06 南方航空 28.850 6.11 5520 4.474 0.55 东方航空 24.280 1.76 2117 3.766 0.68 中芯国际 7.360 -0.41 41168 1.141 -89.81 （完） (整理 梁慧仪)
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。