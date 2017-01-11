《中国报摘》--中国证券报1月11日

韩国金融：国民年金公团宣布到2022年海外投资占比将提高至40%
路透首尔5月25日 - 韩国国民年金公团(NPS)周四表示，该基金继续对投资进行分散化以便使风险最小化，到2022年海外投资占资产比重将提高至40%左右。NPS是全球第三大养老基金。
* 头版头条:
--中国证监会消息，清理整顿各类交易场所部际联席会议日前召开。会议通报了当前交易场所的情况和问题，研究进一步规范地方交易场所的政策措施等。
* 其他:
--业内人士称，去年四季度以来多地出台的房地产调控新政显示了“防地王”和“控地价”的政策取向，2017年“地王”现象将受到遏制。受“地王”数量减少和房企加速跑量的影响，房价上涨将受到遏制。
--发布业绩快报的长江证券 、东北证券 、国元证券 显示，2016年上述三家券商营业收入和净利润都出现较大幅度下降，下降幅度在36%-50%之间。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇; 审校 张喜良)
路透首尔5月25日 - 韩国国民年金公团(NPS)周四表示，该基金继续对投资进行分散化以便使风险最小化，到2022年海外投资占资产比重将提高至40%左右。NPS是全球第三大养老基金。
路透悉尼/惠灵顿5月25日 - 澳元和新西兰元周四升至数周高点附近，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示将以循序渐进的步伐升息，这令澳洲公债价格上涨。
美联储最新政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。在5月2-3日举行的会议上，绝大多数决策者还表示，支持今年开始逐步缩减美联储持有的、规模庞大的公债和抵押贷款支持证券(MBS)。会议记录指出，今年有投票权的九位委员“普遍”认同上述短期利率观点，使华尔街对联储在6月13-14日会议上升息的押注受到一定的质疑。不过，联储官员明确表示，他们的基线预期是经济增长将会再度提速。