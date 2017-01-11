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亚洲 | 2017年 1月 11日 星期三 08:08 BJT

《中国报摘》--中国证券报1月11日

* 头版头条:

--中国证监会消息，清理整顿各类交易场所部际联席会议日前召开。会议通报了当前交易场所的情况和问题，研究进一步规范地方交易场所的政策措施等。

* 其他:

--业内人士称，去年四季度以来多地出台的房地产调控新政显示了“防地王”和“控地价”的政策取向，2017年“地王”现象将受到遏制。受“地王”数量减少和房企加速跑量的影响，房价上涨将受到遏制。

--发布业绩快报的长江证券 、东北证券 、国元证券 显示，2016年上述三家券商营业收入和净利润都出现较大幅度下降，下降幅度在36%-50%之间。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 李宏薇; 审校 张喜良)
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