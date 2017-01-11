《中国已公布新股发行上市日程表》--1月11日

韩国金融：国民年金公团宣布到2022年海外投资占比将提高至40%
路透首尔5月25日 - 韩国国民年金公团(NPS)周四表示，该基金继续对投资进行分散化以便使风险最小化，到2022年海外投资占资产比重将提高至40%左右。NPS是全球第三大养老基金。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 1/11 沪 中国银河 780881 60,000 6.81 7.02 中信证券 1/13 中信建投 国泰君安 1/11 深 雄塑科技 300599 7,600 7.04 22.98 广发证券 1/13 1/11 深 诚迈科技 300598 2,000 8.73 22.99 万联证券 1/13 1/12 深 张家港行 002839 18,076 4.37 14.64 东吴证券 1/16 1/12 深 吉大通信 300597 6,000 *5.53 *22.99 海通证券 1/16 1/12 沪 集友股份 732429 1,700 15.00 22.97 国海证券 1/16 1/13 沪 白银有色 780212 69,800 -- -- 中信建投 1/17 信达证券 1/13 沪 法兰泰克 732966 4,000 -- -- 招商证券 1/17 1/13 沪 华达科技 732358 4,000 -- -- 中泰证券 1/17 1/13 深 同兴达 002845 2,400 -- -- 海通证券 1/17 1/16 沪 正裕工业 732089 2,667 -- -- 广发证券 1/18 1/16 深 瑞特股份 300600 2,500 -- -- 海通证券 1/18 1/17 深 飞荣达 300602 2,500 -- -- 国金证券 1/19 1/17 深 立昂技术 300603 2,570 -- -- 海通证券 1/19 1/17 沪 数据港 732881 5,265 -- -- 中信建投 1/19 1/18 沪 百傲化学 732360 3,334 -- -- 申万宏源 1/20 1/18 深 金太阳 300606 2,230 -- -- 申万宏源 1/20 1/19 沪 德创环保 732177 5,050 -- -- 民生证券 1/23 1/19 深 盐津铺子 002847 3,100 -- -- 西部证券 1/23 1/19 深 英联股份 002846 3,000 -- -- 国海证券 1/23 *1/19 沪 重庆建工 730939 18,150 -- -- 华融证券 1/23 ----------------------------------------------------------------------------------- 暂缓发行 沪 海 尔 施 780206 不超过6,900 -- -- 瑞信方正 -- 暂缓发行 深 奥 赛 康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 -- 暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 -- ----------------------------------------------------------------------------------- 新股上市: ----------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 1/11 沪 荣泰健康 1,750 44.66 22.89 东兴证券 1/11 深 移为通信 2,000 28.48 22.99 国信证券 1/11 深 贝斯特 5,000 9.59 22.98 中信证券 *1/12 沪 清源股份 6,845 5.57 22.99 中信建投 *1/12 沪 海利尔 3,000 24.95 22.95 广发证券 *1/12 深 海辰药业 2,000 11.11 22.99 华泰联合 *1/12 深 和胜股份 3,000 9.80 22.98 国信证券 -- 沪 至纯科技 5,200 1.73 22.88 兴业证券 -- 沪 泛微网络 1,667 14.90 22.99 海通证券 -- 深 新雷能 2,889 6.53 22.99 西部证券 -- 深 江龙船艇 2,167 6.34 22.98 安信证券 -- 沪 华立股份 1,670 23.26 22.98 东莞证券 -- 沪 荣晟环保 3,168 10.44 17.13 华福证券 -- 沪 天马科技 5,300 6.21 22.97 海通证券 -- 深 翔鹭钨业 2,500 11.42 22.98 广发证券 -- 沪 中国科传 13,050 6.84 22.97 中银国际 -- 深 利安隆 3,000 11.29 19.17 华西证券 -- 深 欧普康视 1,700 23.81 20.36 国元证券 -- 深 华凯创意 3,060 5.21 22.95 西部证券 -- 沪 杰克股份 5,167 17.72 22.99 中信建投 -- 深 视源股份 4,050 19.06 22.99 广发证券 -- 沪 凯众股份 2,000 16.01 22.98 东北证券 -- 深 泰嘉股份 3,500 6.08 22.96 国信证券 -- 沪 艾迪精密 4,400 6.58 22.98 海通证券 注: 1.本表包括新股发行及上市。 2.*代表有更新。(完) (发稿 林琦；审校 张喜良)
路透首尔5月25日 - 韩国国民年金公团(NPS)周四表示，该基金继续对投资进行分散化以便使风险最小化，到2022年海外投资占资产比重将提高至40%左右。NPS是全球第三大养老基金。
路透悉尼/惠灵顿5月25日 - 澳元和新西兰元周四升至数周高点附近，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示将以循序渐进的步伐升息，这令澳洲公债价格上涨。
美联储最新政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。在5月2-3日举行的会议上，绝大多数决策者还表示，支持今年开始逐步缩减美联储持有的、规模庞大的公债和抵押贷款支持证券(MBS)。会议记录指出，今年有投票权的九位委员“普遍”认同上述短期利率观点，使华尔街对联储在6月13-14日会议上升息的押注受到一定的质疑。不过，联储官员明确表示，他们的基线预期是经济增长将会再度提速。