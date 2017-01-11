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亚洲 | 2017年 1月 11日 星期三 08:17 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--1月11日

新股发行
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  网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日
      1/11    沪    中国银河  780881      60,000       6.81      7.02    中信证券  1/13
                                                                         中信建投  
                                                                         国泰君安 
      1/11　　深　　雄塑科技　300599　　　 7,600       7.04     22.98    广发证券  1/13
      1/11    深　　诚迈科技　300598　　　 2,000       8.73     22.99    万联证券　1/13
      1/12    深    张家港行  002839      18,076       4.37     14.64    东吴证券  1/16
      1/12    深　　吉大通信　300597       6,000      *5.53    *22.99    海通证券　1/16
      1/12    沪　　集友股份　732429       1,700      15.00     22.97    国海证券　1/16
      1/13    沪    白银有色  780212      69,800       --         --     中信建投  1/17
                                                                         信达证券  
      1/13    沪　　法兰泰克　732966　　　 4,000       --         --     招商证券  1/17
      1/13    沪　　华达科技　732358　　　 4,000       --         --     中泰证券  1/17
      1/13    深　　同兴达　　002845　　　 2,400       --         --     海通证券  1/17
      1/16    沪　　正裕工业　732089　　　 2,667       --         --     广发证券  1/18
      1/16    深　　瑞特股份　300600　　　 2,500       --         --     海通证券  1/18
      1/17    深　　飞荣达　　300602　　　 2,500       --         --     国金证券　1/19
      1/17    深　　立昂技术　300603       2,570       --         --     海通证券　1/19
      1/17    沪　　数据港　　732881　　　 5,265       --         --　　 中信建投　1/19
      1/18    沪　　百傲化学　732360　　　 3,334       --         --     申万宏源　1/20
      1/18    深　　金太阳　　300606　　　 2,230       --         --     申万宏源　1/20
      1/19    沪　　德创环保　732177　　　 5,050       --         --     民生证券　1/23
      1/19    深　　盐津铺子　002847　　　 3,100       --         --     西部证券　1/23
      1/19    深　　英联股份　002846　　　 3,000       --         --     国海证券　1/23
     *1/19    沪　　重庆建工　730939　　　18,150       --         --     华融证券　1/23
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    暂缓发行  沪　　海 尔 施  780206   不超过6,900　　--         --      瑞信方正　--
    暂缓发行  深    奥 赛 康  300361     5,546.6     72.99       67      中金公司  --
    暂缓发行  深    宏良股份  002720     3,710       16.18      15.25    华龙证券  --
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   新股上市:
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   上市日  证交所 公司名称  股票代码  上市量 发行价(元/股)  市盈率(倍) 主承销商 
     1/11   沪    荣泰健康  1,750      44.66      22.89    东兴证券  
     1/11   深    移为通信  2,000      28.48      22.99    国信证券
     1/11   深　　贝斯特　  5,000       9.59      22.98    中信证券
    *1/12   沪    清源股份  6,845       5.57      22.99    中信建投    
    *1/12   沪    海利尔    3,000      24.95      22.95    广发证券
    *1/12   深    海辰药业  2,000      11.11      22.99    华泰联合
    *1/12   深    和胜股份  3,000       9.80      22.98    国信证券
     --     沪    至纯科技  5,200       1.73      22.88    兴业证券
     --     沪    泛微网络  1,667      14.90      22.99    海通证券 
     --     深    新雷能    2,889       6.53      22.99    西部证券
     --     深    江龙船艇  2,167       6.34      22.98    安信证券
     --     沪    华立股份  1,670      23.26      22.98    东莞证券
     --     沪    荣晟环保  3,168      10.44      17.13    华福证券
     --     沪　　天马科技  5,300       6.21      22.97    海通证券
     --     深    翔鹭钨业  2,500      11.42      22.98    广发证券
     --     沪    中国科传 13,050       6.84      22.97    中银国际
     --     深    利安隆    3,000      11.29      19.17    华西证券
     --     深　　欧普康视  1,700      23.81      20.36    国元证券
     --     深    华凯创意  3,060       5.21      22.95    西部证券
     --     沪    杰克股份  5,167      17.72      22.99    中信建投
     --     深    视源股份  4,050      19.06      22.99    广发证券
     --     沪    凯众股份  2,000      16.01      22.98    东北证券
     --     深    泰嘉股份  3,500       6.08      22.96    国信证券
     --     沪    艾迪精密  4,400       6.58      22.98    海通证券　 
    
　　注: 1.本表包括新股发行及上市。 
　　    2.*代表有更新。(完)

 (发稿 林琦；审校 张喜良)
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