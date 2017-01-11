《中国重要政经日程》--1月11日-9月

韩国金融：国民年金公团宣布到2022年海外投资占比将提高至40%
路透首尔5月25日 - 韩国国民年金公团(NPS)周四表示，该基金继续对投资进行分散化以便使风险最小化，到2022年海外投资占资产比重将提高至40%左右。NPS是全球第三大养老基金。
=============================今日重要政经日程==========================
1月11日（周三）
*--9:00 外交部举行媒体吹风会，外交部副部长李保东介绍中国国家主席习近平出访瑞士等相关情况并回答问题。
--10:00 国台办举行举行例行新闻发布会。
*--15:00 国新办发表《中国的亚太安全合作政策》白皮书，并举行新闻发布会，介绍白皮书和亚太安全合作政策有关情况。外交部副部长刘振民出席并答记者问。
=============================近期重要政经日程==========================
1月15日（周日）
*--中国国家主席习近平对瑞士进行国事访问，至18日。
1月17日（周二）
*--习近平出席在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛2017年年会。
1月18日（周三）
*--习近平访问联合国日内瓦总部、世界卫生组织、国际奥委会。
1月12日（周四）
--越共中央总书记阮富仲对中国进行正式访问，至15日。
3月3日（周五）
--全国政协十二届五次会议在北京召开。
3月5日（周日）
--十二届全国人大五次会议在北京召开。
3月23日（周四）
*--博鳌亚洲论坛2017年年会在海南博鳌召开，至26日；主题为“直面全球化与自由贸易的未来”。
9月
--金砖国家领导人第九次会晤在福建省厦门市举行。
注: 1. *代表新增日程。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)
路透首尔5月25日 - 韩国国民年金公团(NPS)周四表示，该基金继续对投资进行分散化以便使风险最小化，到2022年海外投资占资产比重将提高至40%左右。NPS是全球第三大养老基金。
路透悉尼/惠灵顿5月25日 - 澳元和新西兰元周四升至数周高点附近，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示将以循序渐进的步伐升息，这令澳洲公债价格上涨。
美联储最新政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。在5月2-3日举行的会议上，绝大多数决策者还表示，支持今年开始逐步缩减美联储持有的、规模庞大的公债和抵押贷款支持证券(MBS)。会议记录指出，今年有投票权的九位委员“普遍”认同上述短期利率观点，使华尔街对联储在6月13-14日会议上升息的押注受到一定的质疑。不过，联储官员明确表示，他们的基线预期是经济增长将会再度提速。