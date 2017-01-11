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亚洲 | 2017年 1月 11日 星期三 08:19 BJT

《中国重要政经日程》--1月11日-9月

=============================今日重要政经日程==========================

1月11日（周三）

*--9:00 外交部举行媒体吹风会，外交部副部长李保东介绍中国国家主席习近平出访瑞士等相关情况并回答问题。

--10:00 国台办举行举行例行新闻发布会。

*--15:00 国新办发表《中国的亚太安全合作政策》白皮书，并举行新闻发布会，介绍白皮书和亚太安全合作政策有关情况。外交部副部长刘振民出席并答记者问。

=============================近期重要政经日程==========================

1月15日（周日）

*--中国国家主席习近平对瑞士进行国事访问，至18日。

1月17日（周二）

*--习近平出席在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛2017年年会。

1月18日（周三）

*--习近平访问联合国日内瓦总部、世界卫生组织、国际奥委会。

1月12日（周四）

--越共中央总书记阮富仲对中国进行正式访问，至15日。

3月3日（周五）

--全国政协十二届五次会议在北京召开。

3月5日（周日）

--十二届全国人大五次会议在北京召开。

3月23日（周四）

*--博鳌亚洲论坛2017年年会在海南博鳌召开，至26日；主题为“直面全球化与自由贸易的未来”。

9月

--金砖国家领导人第九次会晤在福建省厦门市举行。

注: 1. *代表新增日程。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)
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