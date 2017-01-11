《香港报摘》--经济日报1月11日

韩国金融：国民年金公团宣布到2022年海外投资占比将提高至40%
路透首尔5月25日 - 韩国国民年金公团(NPS)周四表示，该基金继续对投资进行分散化以便使风险最小化，到2022年海外投资占资产比重将提高至40%左右。NPS是全球第三大养老基金。
**头版头条**
--特朗普（Donald Trump）下周五正式就任美国总统，但他候任期间展示强硬的对华姿态，令中美贸易战大有山雨欲来之势。纽约周一上午，特朗普出乎意料会见首位中国企业家、阿里巴巴 创办人马云，两人谈及中美商业伙伴关系，以及阿里巴巴拟未来五年在美国创造100万个就业机会。分析认为，会面为暗涌不断的中美经贸关系吹来暖风，并有助两国今后沟通。
**其他**
--新鸿基地产 执行董事郭基煇认为，随着来自私人市场的供应增加，加上新辣招及加息因素，今年卖楼会较之前辛苦。
--禹洲地产 主席林龙安表示，今年合约销售目标280亿元人民币，较去年合约销售额232亿元增20.7%，主要依靠增加销售量实现。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透首尔5月25日 - 韩国国民年金公团(NPS)周四表示，该基金继续对投资进行分散化以便使风险最小化，到2022年海外投资占资产比重将提高至40%左右。NPS是全球第三大养老基金。
路透悉尼/惠灵顿5月25日 - 澳元和新西兰元周四升至数周高点附近，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示将以循序渐进的步伐升息，这令澳洲公债价格上涨。
美联储最新政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。在5月2-3日举行的会议上，绝大多数决策者还表示，支持今年开始逐步缩减美联储持有的、规模庞大的公债和抵押贷款支持证券(MBS)。会议记录指出，今年有投票权的九位委员“普遍”认同上述短期利率观点，使华尔街对联储在6月13-14日会议上升息的押注受到一定的质疑。不过，联储官员明确表示，他们的基线预期是经济增长将会再度提速。