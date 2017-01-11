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亚洲 | 2017年 1月 11日 星期三 08:22 BJT

《香港报摘》--经济日报1月11日

**头版头条**

--特朗普（Donald Trump）下周五正式就任美国总统，但他候任期间展示强硬的对华姿态，令中美贸易战大有山雨欲来之势。纽约周一上午，特朗普出乎意料会见首位中国企业家、阿里巴巴 创办人马云，两人谈及中美商业伙伴关系，以及阿里巴巴拟未来五年在美国创造100万个就业机会。分析认为，会面为暗涌不断的中美经贸关系吹来暖风，并有助两国今后沟通。

**其他**

--新鸿基地产 执行董事郭基煇认为，随着来自私人市场的供应增加，加上新辣招及加息因素，今年卖楼会较之前辛苦。

--禹洲地产 主席林龙安表示，今年合约销售目标280亿元人民币，较去年合约销售额232亿元增20.7%，主要依靠增加销售量实现。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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