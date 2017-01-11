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亚洲 | 2017年 1月 11日 星期三 08:27 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月11日

*工商时报：

--晶圆代工龙头台积电 第四季合并营收达2,622.27亿台币，创季度营收新高。法人看好台积电第一季营运淡季不淡，在10奈米产能顺利开出下，今年全年营收可望突破1兆(万亿)台币大关。

--中国输出入银行配合政府的新南向政策，2016年底输银对新南向18国授信及保证的核准金额，总金额已达183.9亿台币，占总放款比重15%，而新南向18国的输出保险金额更达到191.6亿台币，占比已近17%。

*经济日报：

--中嘉有线电视并购案可能又有变数。市场传言，中嘉网路大股东安博凯（MBK）因为评估与摩根士丹利的交易无望，加上本土资金敲门，大摩近期将撤回交易案，另找新买家，目前买主以大丰有线和龙岩团队的呼声最高，还有另一家在南部曾经营有线电视的业者也有意投资。

--朝阳人寿下周一日将二度标售，金管会本周审查潜在投资人资格标。据了解，有二家寿险公司与二家金控，分别为南山人寿、三商美邦人寿、富邦金 与国票金 申请，惟前三家通过资格标，国票金未能通过审查。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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