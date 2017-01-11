《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月11日

韩国金融：国民年金公团宣布到2022年海外投资占比将提高至40%
路透首尔5月25日 - 韩国国民年金公团(NPS)周四表示，该基金继续对投资进行分散化以便使风险最小化，到2022年海外投资占资产比重将提高至40%左右。NPS是全球第三大养老基金。
*工商时报：
--晶圆代工龙头台积电 第四季合并营收达2,622.27亿台币，创季度营收新高。法人看好台积电第一季营运淡季不淡，在10奈米产能顺利开出下，今年全年营收可望突破1兆(万亿)台币大关。
--中国输出入银行配合政府的新南向政策，2016年底输银对新南向18国授信及保证的核准金额，总金额已达183.9亿台币，占总放款比重15%，而新南向18国的输出保险金额更达到191.6亿台币，占比已近17%。
*经济日报：
--中嘉有线电视并购案可能又有变数。市场传言，中嘉网路大股东安博凯（MBK）因为评估与摩根士丹利的交易无望，加上本土资金敲门，大摩近期将撤回交易案，另找新买家，目前买主以大丰有线和龙岩团队的呼声最高，还有另一家在南部曾经营有线电视的业者也有意投资。
--朝阳人寿下周一日将二度标售，金管会本周审查潜在投资人资格标。据了解，有二家寿险公司与二家金控，分别为南山人寿、三商美邦人寿、富邦金 与国票金 申请，惟前三家通过资格标，国票金未能通过审查。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透首尔5月25日 - 韩国国民年金公团(NPS)周四表示，该基金继续对投资进行分散化以便使风险最小化，到2022年海外投资占资产比重将提高至40%左右。NPS是全球第三大养老基金。
路透悉尼/惠灵顿5月25日 - 澳元和新西兰元周四升至数周高点附近，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示将以循序渐进的步伐升息，这令澳洲公债价格上涨。
美联储最新政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。在5月2-3日举行的会议上，绝大多数决策者还表示，支持今年开始逐步缩减美联储持有的、规模庞大的公债和抵押贷款支持证券(MBS)。会议记录指出，今年有投票权的九位委员“普遍”认同上述短期利率观点，使华尔街对联储在6月13-14日会议上升息的押注受到一定的质疑。不过，联储官员明确表示，他们的基线预期是经济增长将会再度提速。