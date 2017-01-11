《全球重要经济事件一览表》--1月11日-1月18日

港报社评：葛咸城非蝙蝠侠，民企难敌先天缺陷--信报5月25日
继早前遭沽空机构格劳克斯（Glaucus）狙击的丰盛控股高调表示正在筹组反沽空联盟后，近日两度被另一沽空机构葛咸城研究（Gotham City Research）狙击的瑞声科技，其行政总裁潘政民昨天在股东会上强调，沽空机构对瑞声所作的指控内容不实，并极具误导性，集团将尽快刊发澄清公告予以反驳。
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1月11日(三)
北京--中国外交部举行媒体吹风会，外交部副部长李保东介绍中国国家主席习近平出访瑞士等相关情况并回答问题(0100)
北京--中国国台办举行举行例行新闻发布会(0200)。
北京--中国国务院新闻办公室发表《中国的亚太安全合作政策》白皮书，并举行新闻发布会，介绍白皮书和亚太安全合作政策有关情况。外交部副部长刘振民出席并答记者问。
纽约--纽约联邦储备银行总裁杜德利预定参加一场银行同业座谈会(1620)
巴黎--希腊财政部长察卡洛托斯(Euclid Tsakalotos)将与法国财长萨潘(Michel Sapin)会晤(1600)
伦敦--英国央行总裁卡尼、金融政策委员会委员布雷热(Alex Brazier)及其他英国金融政策委员会(FPC)的外部成员将出席国会财政特别委员会(TSC)听证会
法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
1月12日(四)
北京--越共中央总书记阮富仲对中国进行正式访问，至15日。
美国那不勒斯--芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯就当前经济状况和货币政策发表演说(1345)。
美国那不勒斯--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在那不勒斯商会，就经济前景和货币政策发表演说(1730)
达拉斯--达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)参加达拉斯地区商会年会活动(1845)
美国马尔文--费城联邦储备银行总裁哈克就经济前景发表演说(1330)。
纽约--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就美国经济和货币政策发表演说(1815)。
华盛顿--ABA经济顾问委员会举行记者会。讨论主题有“在新政府治理下财政政策将如何改变，以及对经济有何影响？”、“经济前的上档与下档风险为何”等等(1645)
华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦与全国教育界人士举行网络直播会议(2230)。
奥斯陆--挪威央行副总裁Jon Nicolaisen参加一个小组讨论(1045)。
斯德哥尔摩--瑞典央行执行委员会会议，并公布12月政策会议记录(1200)。
莫斯科--2017年盖达尔(Gaidar)经济论坛(至1月14日)。
巴西--巴西央行货币政策会议(最后一天)。
1月13日(五)
斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁沃尔森(Henry Ohlsson)就当前货币政策发表谈话(1100)。
伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯发表演说(0930)。
首尔--韩国央行举行货币政策会议并宣布利率决定。
费城--美国费城联邦储备银行总裁哈克就“经济流动性”发表讲话(1430)。
1月15日(日)
瑞士--中国国家主席习近平对瑞士进行国事访问(至18日)
1月16日(一)
巴黎--欧洲央行管理委员会委员维勒鲁瓦德加洛和执委普雷特在法国央行主办的一个会议上讲话，会议主题为“长期经济停滞和增长举措”(0800)。
伦敦--英国央行总裁卡尼在伦敦政治经济学院发表题为“影响英国央行的政策问题”的讲话(1830)
1月17日(二)
达沃斯--世界经济论坛2017年年会(至1月20日)，中国国家主席习近平将出席
维也纳--2017年中东欧论坛(至1月18日)，演讲嘉宾包括欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼等。
纽约--纽约联邦储备银行总裁杜德利预定参加由全美零售商联合会所主办的活动(1345)
1月18日(三)
瑞士--习近平访问联合国日内瓦总部、世界卫生组织、国际奥委会。
明尼阿波利斯--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利(Neel Kashkari)参加有关“经济机遇与包容性增长”的讨论(1600)
华盛顿--美联储发布经济状况褐皮书(1900)
奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森在奥斯陆证交所发表讲话(1350)
渥太华--加拿大央行宣布利率决议并发表货币政策报告(1500)。央行总裁波洛兹和高级副总裁威尔金斯随后举行记者会(1615)。
雅加达--印尼央行举行理事会会议(至1月19日)
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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金融市场假期一览表
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中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 戴素萍)
继早前遭沽空机构格劳克斯（Glaucus）狙击的丰盛控股高调表示正在筹组反沽空联盟后，近日两度被另一沽空机构葛咸城研究（Gotham City Research）狙击的瑞声科技，其行政总裁潘政民昨天在股东会上强调，沽空机构对瑞声所作的指控内容不实，并极具误导性，集团将尽快刊发澄清公告予以反驳。
医务委员会改革争议多时，政府准备下月初将新的《医生注册（修订）条例草案》提交立法会审议，改善医委会的投诉调查及纪律聆讯机制，增加业外人士参与。为了消除疑虑，新方案减少了特首委任医委会委员的权力，并将选举产生的委员数目增至20人，委任委员则减至12人。去年医生组织质疑特首企图透过委任代表「操控医委会」，坚持医生委员与委任委员比例应为1：1，新方案已满足了相关要求，医生组织不应反对草案。
内地A股市场仍在试底，上证指数昨曾低见3,022点，收报3,064点，微升2点或0.07%，未有失守3,000大关。股王腾讯虽然略为休整，昨跌0.58%，收报273.6港元，就未为港股带来太大压力。恒指收报25,428点，微升0.1%；国指收报10,390点，跌0.04%，大市成交额缩减至700.7亿港元。