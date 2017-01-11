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市场报道 | 2017年 1月 11日 星期三 08:34 BJT

英国经济：2016年商用地产资本价值减少2.4%--CBRE

路透伦敦1月10日 - 不动产公司CBRE周二表示，2016年商业不动产的资本价值减少2.4%，受累于印花税的调整及英国公投退欧。

CBRE在声明稿中表示，零售地产资本价值降幅最大，较上年下滑5%；同时办公室地产和工业地产的资本价值则分别为减少2.5%和增加1.5%。

资本价值指的是在评估基准日时，可能为地产所付出的价格。(完) (编译 戴素萍 审校 张荻)
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