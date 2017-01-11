《台湾重要政经日程》--1月11日-10月10日

韩国金融：国民年金公团宣布到2022年海外投资占比将提高至40%
路透首尔5月25日 - 韩国国民年金公团(NPS)周四表示，该基金继续对投资进行分散化以便使风险最小化，到2022年海外投资占资产比重将提高至40%左右。NPS是全球第三大养老基金。
=====================今日重要政经消息==============================
1/11(三)
--14:30 行政院院长与中小企业下午茶叙。
--16:00 财政部公布去年税收统计。
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1/12(四)
--12:30 央行代财政部标售〞财106-2期182天期国库券〞，金额300亿台币。
--14:30 台积电 投资人说明会。
1/20(五)
--16:00 经济部公布12月外销订单年变动率，上月为年增7.0%。
1/23(一)
--08:30 主计总处公布12月季调失业率，上月3.84%。
1/24(二)
--16:20 央行公布12月M2年增率，上月为年增3.96%。
*1/25(三)
--08:30 主计总处公布第四季GDP概估值。
1/25(三)-1/26(四)
--股市无交易，仅办理结算交割作业。
1/27(五)-2/1(三)
--农历春节，金融市场休市。
2/6(一)
--16:20 央行公布1月外汇存底金额，上月为4,342.04亿美元。
*2/7(二)
--16:00 财政部公布1月进出口金额年变动率，上月为年增14%。
2/8(三)
--08:30 主计总处公布1月消费者物价指数(CPI)年变动率，上月为年增1.70%。
2/18(六)
--调整上班日，金融市场开市一日。
2/20(一)
--16:20 央行公布第四季经常帐，第三季经常帐顺差为170.9亿美元。
2/27(一)-2/28(二)
--公众假期，金融市场休市两日。
4/3(一)-4/4(二)
--公众假期，金融市场休市两日。
5/1(一)
--劳动节放假一日。
5/29(一)-5/30(二)
--公众假期，金融市场休市两日。
6/3(六)
--调整假期，金融市场开市一日。
9/30(六)
--假期调整，金融市场开市一日。
10/4(三)
--公众假期，金融市场休市。
10/9(一)-10/10(二)
--公众假期，金融市场休市两日。
注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透首尔5月25日 - 韩国国民年金公团(NPS)周四表示，该基金继续对投资进行分散化以便使风险最小化，到2022年海外投资占资产比重将提高至40%左右。NPS是全球第三大养老基金。
路透悉尼/惠灵顿5月25日 - 澳元和新西兰元周四升至数周高点附近，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示将以循序渐进的步伐升息，这令澳洲公债价格上涨。
美联储最新政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。在5月2-3日举行的会议上，绝大多数决策者还表示，支持今年开始逐步缩减美联储持有的、规模庞大的公债和抵押贷款支持证券(MBS)。会议记录指出，今年有投票权的九位委员“普遍”认同上述短期利率观点，使华尔街对联储在6月13-14日会议上升息的押注受到一定的质疑。不过，联储官员明确表示，他们的基线预期是经济增长将会再度提速。