版本:
中国
亚洲 | 2017年 1月 11日 星期三 08:44 BJT

建信期货：中国期指成交持仓比处于低位，对市场反弹空间不宜过度乐观

以下内容节选自1月11日的《期货日报》：

昨天两市全天震荡为主，盘中钢铁、有色板块不断走高，但是前期领涨的军工板块有所回调，最终大盘未能收红，截至收盘，上证指数跌0.3%收报3,161.67点，深成指跌0.25%报10,306.34点，成交量依然维持低位。期市上，所有合约均收跌，主力合约相较现货维持小幅贴水状态，IF、IH、IC主力合约的基差分别为-14.67、-5.2、-49.33。

综合来看，目前经历上周的开门红后，现货成交量表现平平以及期市交投氛围明显低于12月同期水平，显示投资者对于这波反弹的参与热情不高。虽然近期短期市场资金利率有所下降，但考虑到临近年底，换汇和取现需求增加，市场流动性趋紧的态势仍将持续，股市难有增量资金持续入场。因此，对于这波市场的反弹空间不宜过于乐观。(完)

详情请点选链接：here

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场 (整理 路透中文部)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐