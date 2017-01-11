建信期货：中国期指成交持仓比处于低位，对市场反弹空间不宜过度乐观

韩国金融：国民年金公团宣布到2022年海外投资占比将提高至40%
路透首尔5月25日 - 韩国国民年金公团(NPS)周四表示，该基金继续对投资进行分散化以便使风险最小化，到2022年海外投资占资产比重将提高至40%左右。NPS是全球第三大养老基金。
以下内容节选自1月11日的《期货日报》：
昨天两市全天震荡为主，盘中钢铁、有色板块不断走高，但是前期领涨的军工板块有所回调，最终大盘未能收红，截至收盘，上证指数跌0.3%收报3,161.67点，深成指跌0.25%报10,306.34点，成交量依然维持低位。期市上，所有合约均收跌，主力合约相较现货维持小幅贴水状态，IF、IH、IC主力合约的基差分别为-14.67、-5.2、-49.33。
综合来看，目前经历上周的开门红后，现货成交量表现平平以及期市交投氛围明显低于12月同期水平，显示投资者对于这波反弹的参与热情不高。虽然近期短期市场资金利率有所下降，但考虑到临近年底，换汇和取现需求增加，市场流动性趋紧的态势仍将持续，股市难有增量资金持续入场。因此，对于这波市场的反弹空间不宜过于乐观。(完)
详情请点选链接：here
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场 (整理 路透中文部)
路透首尔5月25日 - 韩国国民年金公团(NPS)周四表示，该基金继续对投资进行分散化以便使风险最小化，到2022年海外投资占资产比重将提高至40%左右。NPS是全球第三大养老基金。
路透悉尼/惠灵顿5月25日 - 澳元和新西兰元周四升至数周高点附近，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示将以循序渐进的步伐升息，这令澳洲公债价格上涨。
美联储最新政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。在5月2-3日举行的会议上，绝大多数决策者还表示，支持今年开始逐步缩减美联储持有的、规模庞大的公债和抵押贷款支持证券(MBS)。会议记录指出，今年有投票权的九位委员“普遍”认同上述短期利率观点，使华尔街对联储在6月13-14日会议上升息的押注受到一定的质疑。不过，联储官员明确表示，他们的基线预期是经济增长将会再度提速。