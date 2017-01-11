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亚洲 | 2017年 1月 11日 星期三 08:47 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息1月11日

**明报**

--就频谱问题多次炮轰政府的香港电讯 昨日指本港未来数年均没有新频谱供应，将令香港在5G的发展落后其他国家，建议政府尽快将目前已使用的两段频谱转为流动通讯之用。通讯办反击指，现时市场上其实仍有35兆赫频谱无人使用，称香港电讯的指摘令人感莫名其妙。

**苹果日报**

--市区重建局中环卑利街/嘉咸街A地盘，昨破纪录接获43份意向书，包括多间中港财团，多家发展商都表明是因为地段吸引而出手，市场估计日后入标反应估计亦相当理想。

**星岛日报**

--即将代表中信 系出掌麦当劳中港业务的张懿宸指出，中信系将会利用其人脉网络，协助麦当劳在内地大展拳脚，腾讯 及顺丰速运，都将成为潜在合作伙伴。至于香港方面，则会招聘500名顾客服务专员提升服务，包括在晚市发展送餐服务。

**文汇报**

--领航亚太区首席经济学家王黔表示，美国候任总统特朗普标签中国为＂货币操控国＂，造成内地政治压力，估计未来人民币贬值幅度或会收窄，预料在岸人民币未来可能录得3-5%的跌幅。内地在今年将继续控制资本外流问题，并会进一步收紧政策及资本控制。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 张喜良)
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