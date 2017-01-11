《香港报摘》--其他报纸重要消息1月11日

韩国金融：国民年金公团宣布到2022年海外投资占比将提高至40%
路透首尔5月25日 - 韩国国民年金公团(NPS)周四表示，该基金继续对投资进行分散化以便使风险最小化，到2022年海外投资占资产比重将提高至40%左右。NPS是全球第三大养老基金。
**明报**
--就频谱问题多次炮轰政府的香港电讯 昨日指本港未来数年均没有新频谱供应，将令香港在5G的发展落后其他国家，建议政府尽快将目前已使用的两段频谱转为流动通讯之用。通讯办反击指，现时市场上其实仍有35兆赫频谱无人使用，称香港电讯的指摘令人感莫名其妙。
**苹果日报**
--市区重建局中环卑利街/嘉咸街A地盘，昨破纪录接获43份意向书，包括多间中港财团，多家发展商都表明是因为地段吸引而出手，市场估计日后入标反应估计亦相当理想。
**星岛日报**
--即将代表中信 系出掌麦当劳中港业务的张懿宸指出，中信系将会利用其人脉网络，协助麦当劳在内地大展拳脚，腾讯 及顺丰速运，都将成为潜在合作伙伴。至于香港方面，则会招聘500名顾客服务专员提升服务，包括在晚市发展送餐服务。
**文汇报**
--领航亚太区首席经济学家王黔表示，美国候任总统特朗普标签中国为＂货币操控国＂，造成内地政治压力，估计未来人民币贬值幅度或会收窄，预料在岸人民币未来可能录得3-5%的跌幅。内地在今年将继续控制资本外流问题，并会进一步收紧政策及资本控制。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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中国报摘
台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 张喜良)
路透首尔5月25日 - 韩国国民年金公团(NPS)周四表示，该基金继续对投资进行分散化以便使风险最小化，到2022年海外投资占资产比重将提高至40%左右。NPS是全球第三大养老基金。
路透悉尼/惠灵顿5月25日 - 澳元和新西兰元周四升至数周高点附近，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示将以循序渐进的步伐升息，这令澳洲公债价格上涨。
美联储最新政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。在5月2-3日举行的会议上，绝大多数决策者还表示，支持今年开始逐步缩减美联储持有的、规模庞大的公债和抵押贷款支持证券(MBS)。会议记录指出，今年有投票权的九位委员“普遍”认同上述短期利率观点，使华尔街对联储在6月13-14日会议上升息的押注受到一定的质疑。不过，联储官员明确表示，他们的基线预期是经济增长将会再度提速。