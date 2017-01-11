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亚洲 | 2017年 1月 11日 星期三 08:47 BJT

国信期货：沪铝价格中长期走势趋弱

以下内容节选自1月11日的《期货日报》：

电解铝行业作为中国供给侧改革的代表，行业大幅重整淘汰落后产能，但随着电解铝行业产业集中度迅速提升，规模集群效应刺激大量先进产能，大型企业旗下的产能复产及新建产能在2016年四季度及2017年上半年集中释放，产能反扑将使得铝市回归供应过剩。

展望2017年，大宗商品价格趋势主要取决于宏观中美两大经济体的经济政策方向，而铝行业趋势从产能恢复、产量增长、库存及消费等因素综合来看，对中长期铝价预期偏谨慎，预计2017年铝价底部区域在10,000元/吨附近。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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