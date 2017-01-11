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亚洲 | 2017年 1月 11日 星期三 08:53 BJT

华泰期货：沪胶有望迎来多头行情

以下内容节选自1月11日的《期货日报》：

　　近期，沪胶从20,500元/吨回调到17,000元/吨一线，幅度为17%，为去年7月以来回调幅度最大，此次调整可以归结为基差修复行情。受去年12月泰国抛储其30多万吨老胶库存影响，国内外现货市场价格出现滞涨，期现价差一度拉大。而随着春节临近轮胎厂开工率难以维持，短期消费尚不能支持沪胶价格继续上冲。人民币突然升值也使进口量大的大宗商品价格回落，但17,000元/吨一线又受到混合胶现货价格的有力支撑，短期封住下行空间企稳反弹。

5月之前依然是多头值得期待的黄金期，届时全球供应处于季节性的萎缩期，而消费或还能维持，尤其是国内的重卡销售还会有比较抢眼的表现，短期供应偏紧的格局将会支持天胶价格再上一个台阶。基于目前价格已经回调到位，建议投资者多头参与。关注的风险点是天气好转，短期供应抑制得到释放，以及下游消费出现大幅下挫。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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