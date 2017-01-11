华泰期货：沪胶有望迎来多头行情

韩国金融：国民年金公团宣布到2022年海外投资占比将提高至40%
路透首尔5月25日 - 韩国国民年金公团(NPS)周四表示，该基金继续对投资进行分散化以便使风险最小化，到2022年海外投资占资产比重将提高至40%左右。NPS是全球第三大养老基金。
以下内容节选自1月11日的《期货日报》：
近期，沪胶从20,500元/吨回调到17,000元/吨一线，幅度为17%，为去年7月以来回调幅度最大，此次调整可以归结为基差修复行情。受去年12月泰国抛储其30多万吨老胶库存影响，国内外现货市场价格出现滞涨，期现价差一度拉大。而随着春节临近轮胎厂开工率难以维持，短期消费尚不能支持沪胶价格继续上冲。人民币突然升值也使进口量大的大宗商品价格回落，但17,000元/吨一线又受到混合胶现货价格的有力支撑，短期封住下行空间企稳反弹。
5月之前依然是多头值得期待的黄金期，届时全球供应处于季节性的萎缩期，而消费或还能维持，尤其是国内的重卡销售还会有比较抢眼的表现，短期供应偏紧的格局将会支持天胶价格再上一个台阶。基于目前价格已经回调到位，建议投资者多头参与。关注的风险点是天气好转，短期供应抑制得到释放，以及下游消费出现大幅下挫。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透首尔5月25日 - 韩国国民年金公团(NPS)周四表示，该基金继续对投资进行分散化以便使风险最小化，到2022年海外投资占资产比重将提高至40%左右。NPS是全球第三大养老基金。
路透悉尼/惠灵顿5月25日 - 澳元和新西兰元周四升至数周高点附近，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示将以循序渐进的步伐升息，这令澳洲公债价格上涨。
美联储最新政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。在5月2-3日举行的会议上，绝大多数决策者还表示，支持今年开始逐步缩减美联储持有的、规模庞大的公债和抵押贷款支持证券(MBS)。会议记录指出，今年有投票权的九位委员“普遍”认同上述短期利率观点，使华尔街对联储在6月13-14日会议上升息的押注受到一定的质疑。不过，联储官员明确表示，他们的基线预期是经济增长将会再度提速。