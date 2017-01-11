国际油市：上日大跌后油价收回部分失地，但前景黯淡

韩国金融：国民年金公团宣布到2022年海外投资占比将提高至40%
路透首尔5月25日 - 韩国国民年金公团(NPS)周四表示，该基金继续对投资进行分散化以便使风险最小化，到2022年海外投资占资产比重将提高至40%左右。NPS是全球第三大养老基金。
“交易员对美国供应增加及OPEC是否遵守减产协议感到忧心，”澳新银行(澳盛银行，ANZ)周三表示。
美国能源资料协会(EIA)周二称，预计2017年美国原油日产量将较去年增加11万桶至900万桶。上月预估为按年减少8万桶。
EIA并表示，2018年石油产量料增加30万桶/日至930万桶/日。
交易员的另一个担忧是美国原油库存偏高；EIA料将在周三公布最新库存数据。
“在本周的EIA报告出炉前，交易员似乎很紧张。由于库存已经处于30年来最高的季节性水平，本周的报告若显示库存再次增加，油价可能会进一步承压，”澳新银行表示。
在美国之外，对OPEC会员国能否遵守减产协议的怀疑也挥之不去。
OPEC第二大产油国伊拉克表示，将在2月增加其主要港口巴士拉港的石油出口至历史高位。根据行业消息人士和装船数据，尽管OPEC的减产协议已开始实施，但该国南部港口1月初的石油出口量仍持稳在纪录高位附近。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王颖/戴素萍 审校 王丽鑫/张若琪)
路透首尔5月25日 - 韩国国民年金公团(NPS)周四表示，该基金继续对投资进行分散化以便使风险最小化，到2022年海外投资占资产比重将提高至40%左右。NPS是全球第三大养老基金。
路透悉尼/惠灵顿5月25日 - 澳元和新西兰元周四升至数周高点附近，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示将以循序渐进的步伐升息，这令澳洲公债价格上涨。
美联储最新政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。在5月2-3日举行的会议上，绝大多数决策者还表示，支持今年开始逐步缩减美联储持有的、规模庞大的公债和抵押贷款支持证券(MBS)。会议记录指出，今年有投票权的九位委员“普遍”认同上述短期利率观点，使华尔街对联储在6月13-14日会议上升息的押注受到一定的质疑。不过，联储官员明确表示，他们的基线预期是经济增长将会再度提速。