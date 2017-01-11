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亚洲 | 2017年 1月 11日 星期三 08:59 BJT

国际油市：上日大跌后油价收回部分失地，但前景黯淡

“交易员对美国供应增加及OPEC是否遵守减产协议感到忧心，”澳新银行(澳盛银行，ANZ)周三表示。

美国能源资料协会(EIA)周二称，预计2017年美国原油日产量将较去年增加11万桶至900万桶。上月预估为按年减少8万桶。

EIA并表示，2018年石油产量料增加30万桶/日至930万桶/日。

交易员的另一个担忧是美国原油库存偏高；EIA料将在周三公布最新库存数据。

“在本周的EIA报告出炉前，交易员似乎很紧张。由于库存已经处于30年来最高的季节性水平，本周的报告若显示库存再次增加，油价可能会进一步承压，”澳新银行表示。

在美国之外，对OPEC会员国能否遵守减产协议的怀疑也挥之不去。

OPEC第二大产油国伊拉克表示，将在2月增加其主要港口巴士拉港的石油出口至历史高位。根据行业消息人士和装船数据，尽管OPEC的减产协议已开始实施，但该国南部港口1月初的石油出口量仍持稳在纪录高位附近。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王颖/戴素萍 审校 王丽鑫/张若琪)
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