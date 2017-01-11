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亚洲 | 2017年 1月 11日 星期三 08:53 BJT

中信期货：沪锌短期基本面仍有支撑因素，价格有望延续反弹

以下内容节选自1月11日的《期货日报》：

1月以来，沪锌期货价格延续去年12月底的企稳反弹，显示下方60日均线的支撑较为稳固，但短期量能的配合尚有限。因此，沪锌进一步企稳反弹尚需关注量能的配合情况。笔者认为，受供给端收缩提振，短期锌价有望延续反弹态势。

　　目前来看，锌矿加工费下跌态势暂缓，但原料矿偏紧态势未改，国内锌锭库存处于低位，并且沪锌现货升水相对坚挺。更重要的是，1月国内锌冶炼企业检修减产情况增加，有望推动锌锭库存维持低位，从而减缓供给上升压力。因此，短期锌基本面仍有支撑因素，而且价格前期持续调整已经释放一定压力，后市有望延续反弹态势，但反弹幅度尚需关注量能的配合情况。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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