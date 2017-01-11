中信期货：沪锌短期基本面仍有支撑因素，价格有望延续反弹

韩国金融：国民年金公团宣布到2022年海外投资占比将提高至40%
路透首尔5月25日 - 韩国国民年金公团(NPS)周四表示，该基金继续对投资进行分散化以便使风险最小化，到2022年海外投资占资产比重将提高至40%左右。NPS是全球第三大养老基金。
以下内容节选自1月11日的《期货日报》：
1月以来，沪锌期货价格延续去年12月底的企稳反弹，显示下方60日均线的支撑较为稳固，但短期量能的配合尚有限。因此，沪锌进一步企稳反弹尚需关注量能的配合情况。笔者认为，受供给端收缩提振，短期锌价有望延续反弹态势。
目前来看，锌矿加工费下跌态势暂缓，但原料矿偏紧态势未改，国内锌锭库存处于低位，并且沪锌现货升水相对坚挺。更重要的是，1月国内锌冶炼企业检修减产情况增加，有望推动锌锭库存维持低位，从而减缓供给上升压力。因此，短期锌基本面仍有支撑因素，而且价格前期持续调整已经释放一定压力，后市有望延续反弹态势，但反弹幅度尚需关注量能的配合情况。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透首尔5月25日 - 韩国国民年金公团(NPS)周四表示，该基金继续对投资进行分散化以便使风险最小化，到2022年海外投资占资产比重将提高至40%左右。NPS是全球第三大养老基金。
路透悉尼/惠灵顿5月25日 - 澳元和新西兰元周四升至数周高点附近，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示将以循序渐进的步伐升息，这令澳洲公债价格上涨。
美联储最新政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。在5月2-3日举行的会议上，绝大多数决策者还表示，支持今年开始逐步缩减美联储持有的、规模庞大的公债和抵押贷款支持证券(MBS)。会议记录指出，今年有投票权的九位委员“普遍”认同上述短期利率观点，使华尔街对联储在6月13-14日会议上升息的押注受到一定的质疑。不过，联储官员明确表示，他们的基线预期是经济增长将会再度提速。