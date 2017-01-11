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亚洲 | 2017年 1月 11日 星期三 09:20 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息1月11日

**上海证券报**

--最新数据显示，2016年中国两大标杆油田--大庆和胜利油田分别生产原油3,656万吨和2,390万吨，较2015年分别减少182.6万吨和320万吨，合计减产逾500万吨。据悉，今年两大油田减产脚步不会停止，但产能降幅有所收窄。

--恒生电子 预计2016年度净利润将同比下降99%。因此前旗下恒生网络收到证监会巨额罚单，给其业绩带来重创。

**证券时报**

--据不完全统计，目前在保监会排队申请牌照的拟设保险机构超过200家。其中，共有75家上市公司发布了设立或参股设立保险机构的公告，较2015年的42家公司增长近八成。

--去年9月进入清算程序的华安中证细分地产ETF发布公告，将于1月13日终止上市，成为今年以来首例正式清盘的公募基金。

**21世纪经济报道**

--和此前计划对比，2016年地方政府债券有小部分额度未使用完，据悉，未用完额度将转到2017年，允许地方继续发行相应债券。另外，2017年财政部将加大置换债发行力度，大部分存量置换债务有望在2017年实现置换。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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