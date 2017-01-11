《中国报摘》--其他报纸重要消息1月11日

韩国金融：国民年金公团宣布到2022年海外投资占比将提高至40%
路透首尔5月25日 - 韩国国民年金公团(NPS)周四表示，该基金继续对投资进行分散化以便使风险最小化，到2022年海外投资占资产比重将提高至40%左右。NPS是全球第三大养老基金。
**上海证券报**
--最新数据显示，2016年中国两大标杆油田--大庆和胜利油田分别生产原油3,656万吨和2,390万吨，较2015年分别减少182.6万吨和320万吨，合计减产逾500万吨。据悉，今年两大油田减产脚步不会停止，但产能降幅有所收窄。
--恒生电子 预计2016年度净利润将同比下降99%。因此前旗下恒生网络收到证监会巨额罚单，给其业绩带来重创。
**证券时报**
--据不完全统计，目前在保监会排队申请牌照的拟设保险机构超过200家。其中，共有75家上市公司发布了设立或参股设立保险机构的公告，较2015年的42家公司增长近八成。
--去年9月进入清算程序的华安中证细分地产ETF发布公告，将于1月13日终止上市，成为今年以来首例正式清盘的公募基金。
**21世纪经济报道**
--和此前计划对比，2016年地方政府债券有小部分额度未使用完，据悉，未用完额度将转到2017年，允许地方继续发行相应债券。另外，2017年财政部将加大置换债发行力度，大部分存量置换债务有望在2017年实现置换。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透首尔5月25日 - 韩国国民年金公团(NPS)周四表示，该基金继续对投资进行分散化以便使风险最小化，到2022年海外投资占资产比重将提高至40%左右。NPS是全球第三大养老基金。
路透悉尼/惠灵顿5月25日 - 澳元和新西兰元周四升至数周高点附近，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示将以循序渐进的步伐升息，这令澳洲公债价格上涨。
美联储最新政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。在5月2-3日举行的会议上，绝大多数决策者还表示，支持今年开始逐步缩减美联储持有的、规模庞大的公债和抵押贷款支持证券(MBS)。会议记录指出，今年有投票权的九位委员“普遍”认同上述短期利率观点，使华尔街对联储在6月13-14日会议上升息的押注受到一定的质疑。不过，联储官员明确表示，他们的基线预期是经济增长将会再度提速。