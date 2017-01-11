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亚洲 | 2017年 1月 11日 星期三 08:55 BJT

方正中期期货：大连鸡蛋期货下行空间有限

以下内容节选自1月11日的《期货日报》：

尽管韩国禽流感大规模爆发，对中国鸡蛋进口数量预期增加，短暂提振市场，但由于总体进出口数量有限，对国内现货价格的影响也有限。目前现货价格依旧维持弱势下探，主产区蛋价已经跌至2.7元/斤左右，据养殖户反映，蛋价已经跌至甚至跌破成本价。同时，市场预期中长期供给将趋紧，现货价格下行空间有限将对期货价格产生支撑。

　　尽管现货价格弱势未改，春节前缺乏利多题材提振，但在资金关注降低的情况下，短期鸡蛋期货价格难改弱势低迷态势，关注3350—3400元/500千克多空争夺。从走势来看，若下挫，或继续下探至3230—3250元/500千克寻找支撑。不过，中长期供给偏紧，现货价格下行有限，并且结合持有成本，鸡蛋交割成本相对较高，制约期货价格进一步下行。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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