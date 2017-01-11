方正中期期货：大连鸡蛋期货下行空间有限

韩国金融：国民年金公团宣布到2022年海外投资占比将提高至40%
路透首尔5月25日 - 韩国国民年金公团(NPS)周四表示，该基金继续对投资进行分散化以便使风险最小化，到2022年海外投资占资产比重将提高至40%左右。NPS是全球第三大养老基金。
以下内容节选自1月11日的《期货日报》：
尽管韩国禽流感大规模爆发，对中国鸡蛋进口数量预期增加，短暂提振市场，但由于总体进出口数量有限，对国内现货价格的影响也有限。目前现货价格依旧维持弱势下探，主产区蛋价已经跌至2.7元/斤左右，据养殖户反映，蛋价已经跌至甚至跌破成本价。同时，市场预期中长期供给将趋紧，现货价格下行空间有限将对期货价格产生支撑。
尽管现货价格弱势未改，春节前缺乏利多题材提振，但在资金关注降低的情况下，短期鸡蛋期货价格难改弱势低迷态势，关注3350—3400元/500千克多空争夺。从走势来看，若下挫，或继续下探至3230—3250元/500千克寻找支撑。不过，中长期供给偏紧，现货价格下行有限，并且结合持有成本，鸡蛋交割成本相对较高，制约期货价格进一步下行。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透首尔5月25日 - 韩国国民年金公团(NPS)周四表示，该基金继续对投资进行分散化以便使风险最小化，到2022年海外投资占资产比重将提高至40%左右。NPS是全球第三大养老基金。
路透悉尼/惠灵顿5月25日 - 澳元和新西兰元周四升至数周高点附近，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示将以循序渐进的步伐升息，这令澳洲公债价格上涨。
美联储最新政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。在5月2-3日举行的会议上，绝大多数决策者还表示，支持今年开始逐步缩减美联储持有的、规模庞大的公债和抵押贷款支持证券(MBS)。会议记录指出，今年有投票权的九位委员“普遍”认同上述短期利率观点，使华尔街对联储在6月13-14日会议上升息的押注受到一定的质疑。不过，联储官员明确表示，他们的基线预期是经济增长将会再度提速。