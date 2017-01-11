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亚洲 | 2017年 1月 11日 星期三 09:12 BJT

全球金市：金价接近六周高点，等待特朗普大选后首次记者会

市场在寻求特朗普第一场记者会有关支出计划的更多线索。

全美独立企业联盟(NFIB)周二称，美国小企业信心12月飙升至12年高位，因11月大选后，企业主对经济看法更为乐观。

世界银行周二表示，全球经济成长可能略有加快，因油价和商品价格反弹，缓和了新兴市场商品出口国的压力，且巴西和俄罗斯经济衰退告终。

美国里奇蒙联邦储备银行周二声明称，该行总裁拉克尔将于今年10月份卸任。拉克尔是美国联邦储备理事会(美联储/FED)加息最坚定的支持者之一。

一工会领袖周二表示，加拿大矿商Yamana Gold 位于智利的El Peñón矿场已停工五日，此前工会进行罢工并阻挡进入矿区的管道。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫/戴素萍 审校 张若琪/龚芳)
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