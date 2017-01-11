版本:
中国
亚洲 | 2017年 1月 11日 星期三 09:15 BJT

《汇市简讯》美元/日圆无明确交投方向，等待特朗普讲话

0100GMT

*东京交易员仍在等待特朗普发表讲话，美元/日圆暂时没有明确交投方向

*市场走势在116.00上方仍显沉重，今日还有执行价设在116.00的期权到期，不过规模小于昨天

*日本进口商与其他投资者仍在逢低买进

*美元/日圆迄今处于115.67-96区间，在东京定盘前后流入的资金规模小于昨日(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 徐文焰；审校 张若琪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐