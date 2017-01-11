韩国已公布经济指标--2017/1/11

韩国金融：国民年金公团宣布到2022年海外投资占比将提高至40%
路透首尔5月25日 - 韩国国民年金公团(NPS)周四表示，该基金继续对投资进行分散化以便使风险最小化，到2022年海外投资占资产比重将提高至40%左右。NPS是全球第三大养老基金。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3% @-r 1月31日 -- 失业率 12月 3.4% @ 3.6% @ -- -- 贸易收支(亿美元) 12月 顺差70 p 顺差82 r 1月16日 -- 注：p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看韩国经济数据相关资料，可点选
路透首尔5月25日 - 韩国国民年金公团(NPS)周四表示，该基金继续对投资进行分散化以便使风险最小化，到2022年海外投资占资产比重将提高至40%左右。NPS是全球第三大养老基金。
路透悉尼/惠灵顿5月25日 - 澳元和新西兰元周四升至数周高点附近，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示将以循序渐进的步伐升息，这令澳洲公债价格上涨。
美联储最新政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。在5月2-3日举行的会议上，绝大多数决策者还表示，支持今年开始逐步缩减美联储持有的、规模庞大的公债和抵押贷款支持证券(MBS)。会议记录指出，今年有投票权的九位委员“普遍”认同上述短期利率观点，使华尔街对联储在6月13-14日会议上升息的押注受到一定的质疑。不过，联储官员明确表示，他们的基线预期是经济增长将会再度提速。