国际油市：2017年油气企业支出将增加3%，新项目料翻番--WoodMac

* 油气企业支出将增加3%至4,500亿美元，此前两年削减支出

* 美国页岩油投资增幅料最大

* 因成本下降，深海项目料获放行

* 图表：tmsnrt.rs/2iAE2BQ

路透伦敦1月11日 - 咨询公司Wood Mackenzie表示，油气企业2017年将增加支出，开发的新项目数量将翻番，因为这些企业相信为期两年的油价跌势已经成为过去。

“我们刚刚度过两年的低迷期，削减了很多成本，现在我们谨慎乐观地认为2017年将开始复苏，”Wood Mackenzie首席油气分析师Malcolm Dickson表示。

根据WoodMac的2017年全球上游展望，勘探和生产支出料增加3%至4,500亿美元，但仍较2014年水准低40%。

从地域来看，各地区活动增幅差异很大。美国页岩油产量增幅料最大，因其成本相对低廉而且开发起来很快，在某些情况下只需要六个月。

WoodMac估计，2017年美国页岩油产量将增加约30万桶/日，至约400万桶/日。

WoodMac预计，2017年平均油价为每桶57美元，2020年会逐渐升至每桶85美元，因过去几年投资缩减导致供应减少。

Dickson表示，自2014年以来油田开发成本已经下降了20%，今年有望进一步下降5%。

成本下降对油田项目的获利能力影响深刻，包括代价高昂的深海油田项目；在油价处于每桶50-60美元时，一些深海项目就可实现盈利。

2017年在储量超过5,000万桶油当量的项目中，最终决定投资的项目数量将增长逾一倍，达到20-25个，而2016年仅为9个。

不过项目虽有增加，却仍不足以弥补不断扩大的供需缺口。基于当前的开发计划，WoodMac预计到2025年该缺口将扩大至2,000万桶/日。

WoodMac分析师Tom Ellacott称，“为了填补未来出现的供应缺口，到2020年这些新项目必须得到批准。”(完) (编译 杜明霞/孙国玉；审校 戴素萍/徐文焰)