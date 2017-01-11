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亚洲 | 2017年 1月 11日 星期三 09:39 BJT

《汇市简讯》亚洲市场在特朗普记者会前基本持稳，交投兴趣不高

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    *美元兑日圆以外亚币小幅走高，除此之外亚洲市场乏善可陈
    *新西兰元/美元目前为止处于0.6971/0.6994区间，或创下日低
    *新西兰元与澳元同步走低，令新西兰元/澳元基本持稳于1.0540/50
    *特朗普记者会是交易员的主要关注焦点，在此之前交投兴趣受到抑
制
    *上升10日移动均线支撑位于0.6968，之后是周二低点0.6959
    *图表：reut.rs/2igOSiB (完)
      
      
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 (编译 徐文焰；审校 龚芳)
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