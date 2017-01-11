中国货币市场：2016年同业存单发行倍增至13万亿，年末余额6.28万亿

路透上海1月11日 - 中国上海清算所数据显示，2016年同业存单市场蓬勃发展，当年发 行量129,931亿元人民币，较2015年的5.3万亿增长超过一倍；去年末余额为62,760.9亿元， 亦同比翻番。 发行只数方面，2016年发行了16,452只同业存单，较2015年的5,941只增长177%。 持有人结构上，商业银行、非法人机构、政策性银行和国开行，以及非银行类金融机构 是主力，期末持有量依次为29,975亿元、22,015亿元、6,452亿元和4,293亿元。 非法人机构包括证券投资基金、证券公司资产管理计划、基金公司特定客户资产管理组 合、企业年金计划、保险产品、信托产品、社保基金、其他非法人机构。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 2016年6月，银行间同业拆借中心将同业存单发行人范围，扩大至经2016年合格审慎评 估遴选的自律机制核心成员、基础成员与观察成员，机构个数由643家扩大至1,556家；10月 大额存单发行机构个数并进一步扩大至353家。(完) (整理 李宏薇; 审校 边竞/张喜良)