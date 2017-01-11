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亚洲 | 2017年 1月 11日 星期三 09:48 BJT

香港个股：中国金茂发行5亿美元次级担保永久资本证券，年息率5.75%

路透香港1月11日 - 中国金茂 周三发布，发行及配售5亿美元次级担保永久资本证券，年息率5.75%，所得款项将为债务再融资、营运资金及其他一般公司用途。

中国金茂为中国中化集团的房地产开发业务平台，公司的声明称，由其全资附属公司方兴光耀有限公司作为发行人，发行其中2亿美元的证券与配售代理高盛(亚洲)及汇丰订立，3亿美元的证券则由高盛(亚洲)作为初始购买者认购。

该证券每半年付息一次，首次付息由7月17日开始。于首个重设日期(2022年1月17日)、第二个重设日期(2027年1月17日)或第二个重设日期后的任何分派支付日期，发行人可选择赎回全部（而非部分）证券。

该证券获标准普尔、穆迪及惠誉分别确认为＂Intermediate＂、＂Basket C＂及＂50% equity＂之评级。

中国金茂早盘股价微跌0.45%，报2.23港元。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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