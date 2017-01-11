香港个股：中国金茂发行5亿美元次级担保永久资本证券，年息率5.75%

韩国金融：国民年金公团宣布到2022年海外投资占比将提高至40%
路透首尔5月25日 - 韩国国民年金公团(NPS)周四表示，该基金继续对投资进行分散化以便使风险最小化，到2022年海外投资占资产比重将提高至40%左右。NPS是全球第三大养老基金。
路透香港1月11日 - 中国金茂 周三发布，发行及配售5亿美元次级担保永久资本证券，年息率5.75%，所得款项将为债务再融资、营运资金及其他一般公司用途。
中国金茂为中国中化集团的房地产开发业务平台，公司的声明称，由其全资附属公司方兴光耀有限公司作为发行人，发行其中2亿美元的证券与配售代理高盛(亚洲)及汇丰订立，3亿美元的证券则由高盛(亚洲)作为初始购买者认购。
该证券每半年付息一次，首次付息由7月17日开始。于首个重设日期(2022年1月17日)、第二个重设日期(2027年1月17日)或第二个重设日期后的任何分派支付日期，发行人可选择赎回全部（而非部分）证券。
该证券获标准普尔、穆迪及惠誉分别确认为＂Intermediate＂、＂Basket C＂及＂50% equity＂之评级。
中国金茂早盘股价微跌0.45%，报2.23港元。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透首尔5月25日 - 韩国国民年金公团(NPS)周四表示，该基金继续对投资进行分散化以便使风险最小化，到2022年海外投资占资产比重将提高至40%左右。NPS是全球第三大养老基金。
路透悉尼/惠灵顿5月25日 - 澳元和新西兰元周四升至数周高点附近，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示将以循序渐进的步伐升息，这令澳洲公债价格上涨。
美联储最新政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。在5月2-3日举行的会议上，绝大多数决策者还表示，支持今年开始逐步缩减美联储持有的、规模庞大的公债和抵押贷款支持证券(MBS)。会议记录指出，今年有投票权的九位委员“普遍”认同上述短期利率观点，使华尔街对联储在6月13-14日会议上升息的押注受到一定的质疑。不过，联储官员明确表示，他们的基线预期是经济增长将会再度提速。