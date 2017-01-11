港报财经评论：北控收购俄油田，享协同效应--经济日报1月11日

北控收购俄油田，享协同效应/ 林瑞芬

恒指昨收报22744点，升幅0.83%；国指收报9664点，升幅0.64%，但大市成交只有约623亿元，仍然是不配合。

恒指虽然升破50天綫，但成交额不配合。大市交投低企、乏善可陈，蓝筹股个别发展，滙丰（00005）逆市跌0.55%，腾讯（00700）升幅1.2%；银泰商业（01833）显着爆升35%，收报9.54元，成交额达18.6亿元，仅次于腾讯及友邦保险（01299），成为昨日全场焦点。

银泰获阿里巴巴投资及银泰国际控股，以每股10元提出私有化建议；私有化作价较停牌前收市价7.03元有42.25%溢价，连同未行使的购股权，私有化涉及金额最高为197.9亿元。回看内地百货股，曾几何时，备受市场热烈追捧，因内地人富起来，有钱消费。然而，随着新经济的发展，网店盛开，实体店的经营变得困难，百货股一跌不起，现在所见，阿里巴巴由入股到私有化银泰商业，启示传统实体百货店的出路应对消费模式的转型出路，还是要结合新经济模式，自行发展电商或与网商合作发展是潮流大趋势，不可以逆转。事实上，中国国务院总理李克强也曾表示，网店、快递业虽然是新经济，但都是为实体经济服务，也是实体经济的一部分。

内地随着5G时代愈来愈近，通讯更为发达，电商业务无疑是商机，而设备先行，故笔者之前推介的长飞光纤光缆（06869），未来两、三年的「钱景」确定性高，昨日长飞光纤就急升了5.9%，收报15.88元，一度高见15.96元，股价略为重上250天綫，如持续靠稳于15.4元楼上，短期先上望回探16.7元。

回说阿里巴巴主席马云，前晚就与美国候任总统特朗普会面，顿成为中美贸易亲善大使，因为会面内容讨论阿里巴巴将如何创造100万个美国职位，马云指可以让100万家美国中小企加入其电商平台，预计每间中小企新聘一人。若如此，或有助减轻特朗普对中国开展强硬的保护贸易主义。

中国粮油（00606）日前发盈喜，预期转亏为盈，股价周一急弹。另公司公布主席迟京涛辞任，由现任非执董于旭波接任，新人士新气象，加上今年阿爷将大力进行农业供给侧改革，中国粮油在近年亏损后，或有进一步改善营运的憧憬。

红筹股来讲，往往令股民又惊又喜，一时吓死你，一时又给你一个惊喜。最新大红筹北京控股（00392）公布，已完成收购俄罗斯油田开发公司VERK两成股权，北控计划把天然气由俄罗斯运输至中国，集团有权选择从项目中购入30亿立方米天然气，亦可在相邻气田购入70亿立方米天然气。

集团希望可于中俄官方天然气管道2019至2020年营运前，确定价格及采购量，料购入价将低于目前来自亚洲中部天然气的价格。市场就认为有利好作用，据高盛指出，虽然油价较波动，但VERK拥有盈利能力，预计VERK生产成本低于每桶3美元，没有负债，并且在2017至2019年预算每年资本开支2亿美元，意味自由现金流强劲，可派发潜在股息。收购可带来协同效应，故高盛上调北控2017及2018年每股盈利预测9%及8%，分别至4.81元及6.36元，目标价由53元调升至55元。

中银国际亦因而上调北控2017及2018年每股盈利预测6.1%及8.8%，分别至4.93元及5.69元，目标价由51元上调至53元。按中银国际引述北控表示，此油田每年产生高达6亿至7亿美元的净利润，并且将全部自由现金流派发股息，这意味北控将获得约15%股息收益率。假设北控以70%的借债来进行今次收购，中银国际预计该项目的内部收益率为14%。

此外，此交易或可说明北控锁定每年最高100亿立方米的天然气供应，且价格具有竞争力。目前，北控的天然气销售和管输情况符合预期增长，据公司管理层估算，2016年北京天然气销量为140亿至150亿立方米，同比增长多于10%。陕京綫管输气量预计在2016年同比增长3至5%，约为345亿立方米。

北控昨收市报37.65元，以技术走势分析，该股正在筑中期底部在32.5元左右，由于收购的协同效应需时反映，后市策略只宜逢低收集，止蚀30元。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘