港报财经评论：狂人能力快揭晓，特式炒风恐变调--信报1月11日

狂人能力快揭晓，特式炒风恐变调/ 习广思

美股周一偏软，但港股周二照升，恒指收报22744点，涨186点。Trump Trades逆转，美国国债孳息曲线转趋扁平，今年首10个交易天恒生地产股指数表现远胜大市，升了6.8%，对利率敏感的公用股及高息股亦有不俗表现。外围政局风云未定，这批本地姜似乎较为稳打稳紮。

踏入2017年，不少大行建议买美元、沽美债、买银行股，背后假设是快将入主白宫的特朗普，其所主张的政策可加速经济增长，推升通胀，这个投资策略于去年11月8日总统大选至12月中期间是对的，但之后市场对新政的预期开始降温，这从美国国债孳息曲线走势可见一斑。

去年12月15日，美国国债孳息曲线较为陡峭，昨天的曲线则较为扁平，曲线的变化反映债市如何看美国经济前景。

美国金融股ETF（XLF）自去年12月中起开始横行，美滙指数走势年初以来亦见疲软。老特当选初期跑输大市的科技股，近期已开始追上来。

老特将于本港时间周四凌晨召开记者会，下周五宣誓就职美国总统，新政府开始埋枱工作，坐上总统宝座的特朗普究竟是龙是蛇，很快自有揭晓，刺激经济政策是否得个噏字，美国民众以至环球市场定必会以放大镜金睛火眼看到实一实，投资者暂时还是静观其变。

Trump Trades逆转，对港股各个板块表现亦有影响，最明显的是中港地产股，恒生地产股指数自年初以来升了6.8%，大幅跑赢恒指的3.38%升幅。大行普遍睇淡今年本港楼价，为何地产股如此亮丽？关键在于美债孳息回落，美元偏弱，目前地产股估值已反映了许多负面因素，本港楼价坚挺，一手楼销情理想，置业人士未有因加息而却步，故地产股依然有炒作空间。

恒指昨天涨了186点，蓝筹中表现较佳的有中港地产股、电力股、腾讯（00700）及友邦（01299），滙控（00005）这几天表现明显落后大市。恒指自年初以来升了逾3%，在亚洲主要股市中为表现第二佳，这颇令不少大行跌眼镜，排榜首的是新加坡股市，升了逾4%。这两个市场都是中信里昂列为今年应减持的亚股，理由是今年两地股市的每股盈利增长分别只得8.2%及6.6%，较其他亚洲股市为差，市盈率相对盈利增长比率（PEG）分别为1.85倍及1.84倍，高于亚洲股市（不计日本）的1.2倍。数就系咁计，但当资金回流亚洲，港星两个亚洲区金融中心的股市点都应该系首站，如果Trump Trades继续逆转，新兴市场跑赢美股，投资者就应该继续买年初以来跑赢大市的股份，即中港地产股、科技股、电力股及一众早前因债息上扬而遭抛售的高息股等。

虽然环球政局乌云密布，不过环球经济总算不错，仍然能支撑着股市。内地去年12月PPI升5.5%， 较预期为高，亦创逾5年新高。由于自金融海啸爆发后，大家经常活在通缩阴影之中，能有通胀，市场当然视为好消息。

PPI回升，有供应因素，内地削减产能，油组又减产，均令资源价格上扬。需求方面，摩根士丹利的环球贸易领先指数去年12月再度上扬，升至2010年4月以来高位。该行估计，以此指数推算，去年第四季环球贸易按季增长1.4%，今年首季增长将加速至4.5%。这或者解释了为何今年开局以来货柜轮股东方海外（00316）股价升势凌厉，码头股招商局（00144）近日亦见转强，重上20元以上。（完）

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