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亚洲 | 2017年 1月 11日 星期三 12:21 BJT

中国债市动态：国债期货走低现券收益率小涨，大宗商品走强打压情绪

路透上海1月11日 - 中国银行间债市周三早盘国债期货低开低走，现券收益率则延续涨势，不过较前日反弹幅度有所收窄。交易员称，大宗商品走强令债市情绪受到打压，一二级配置买需还难言强劲，春节假期渐近，市场谨慎心态有所升温。

上海一基金交易员称，利率债收益率早间上行1-2bp，交易情绪一般。昨日公布的12月PPI大幅高于预期，叠加钢铁减产等去产能的消息刺激大宗商品期货走强，通胀抬升担忧及资产配置分流不利债市。

上海一银行交易员亦称，年初债券配置需求未见明显释放，交易盘做多兴趣暂不浓，收益率仍偏上，“主要是配置需求没出来，交易盘也不太敢做，怕找不到接盘的。”

北京一基金交易员提及，今日的五年期新发国债招标结果尚可，倍数也比前期略升，不过现券反应暂时不大。

中国财政部周三上午招标的五年期固息国债中标利率为2.88%，稍低于市场预测均值2.90%；该期国债边际中标利率为2.94%，投标倍数2.26倍。

昨日上海螺纹钢期货跳涨7%，触及近三周最高水准，因中国最大产钢省份承诺进一步削减钢铁产能；作为原材料的铁矿石也跟随钢铁价格上扬，飙升8%，创下逾三周最高，焦煤价格上涨近8%。 周三早盘中国大宗商品期货继续飘红，螺纹钢期货主力合约 涨2.23%，铁矿石期货 涨2.84%。

剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 在3.7375%/3.7305%，上日尾盘为3.74%/3.7025%。剩余期限近10年的国债160017券 最新报价3.22%/3.1950%，上日尾盘在3.19%/3.1550%。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1703 早盘收报99.365元，较上日结算价下跌0.19%；10年期国债主力合约T1703 收报97.280元，较上日结算价下跌0.32%。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 杨淑祯)
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