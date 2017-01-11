中国债市动态：国债期货走低现券收益率小涨，大宗商品走强打压情绪

澳新汇市：澳元和新西兰元向数周高点靠拢，因美联储暗示渐进升息
路透悉尼/惠灵顿5月25日 - 澳元和新西兰元周四升至数周高点附近，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示将以循序渐进的步伐升息，这令澳洲公债价格上涨。
路透上海1月11日 - 中国银行间债市周三早盘国债期货低开低走，现券收益率则延续涨势，不过较前日反弹幅度有所收窄。交易员称，大宗商品走强令债市情绪受到打压，一二级配置买需还难言强劲，春节假期渐近，市场谨慎心态有所升温。
上海一基金交易员称，利率债收益率早间上行1-2bp，交易情绪一般。昨日公布的12月PPI大幅高于预期，叠加钢铁减产等去产能的消息刺激大宗商品期货走强，通胀抬升担忧及资产配置分流不利债市。
上海一银行交易员亦称，年初债券配置需求未见明显释放，交易盘做多兴趣暂不浓，收益率仍偏上，“主要是配置需求没出来，交易盘也不太敢做，怕找不到接盘的。”
北京一基金交易员提及，今日的五年期新发国债招标结果尚可，倍数也比前期略升，不过现券反应暂时不大。
中国财政部周三上午招标的五年期固息国债中标利率为2.88%，稍低于市场预测均值2.90%；该期国债边际中标利率为2.94%，投标倍数2.26倍。
昨日上海螺纹钢期货跳涨7%，触及近三周最高水准，因中国最大产钢省份承诺进一步削减钢铁产能；作为原材料的铁矿石也跟随钢铁价格上扬，飙升8%，创下逾三周最高，焦煤价格上涨近8%。 周三早盘中国大宗商品期货继续飘红，螺纹钢期货主力合约 涨2.23%，铁矿石期货 涨2.84%。
剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 在3.7375%/3.7305%，上日尾盘为3.74%/3.7025%。剩余期限近10年的国债160017券 最新报价3.22%/3.1950%，上日尾盘在3.19%/3.1550%。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1703 早盘收报99.365元，较上日结算价下跌0.19%；10年期国债主力合约T1703 收报97.280元，较上日结算价下跌0.32%。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 杨淑祯)
路透悉尼/惠灵顿5月25日 - 澳元和新西兰元周四升至数周高点附近，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示将以循序渐进的步伐升息，这令澳洲公债价格上涨。
美联储最新政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。在5月2-3日举行的会议上，绝大多数决策者还表示，支持今年开始逐步缩减美联储持有的、规模庞大的公债和抵押贷款支持证券(MBS)。会议记录指出，今年有投票权的九位委员“普遍”认同上述短期利率观点，使华尔街对联储在6月13-14日会议上升息的押注受到一定的质疑。不过，联储官员明确表示，他们的基线预期是经济增长将会再度提速。
路透首尔5月25日 - 韩国股市周四早盘创下盘中纪录高点，势将连续 第五个交易日上涨，因韩国央行关于本地经济成长的乐观评论推升股市， 海外买盘也再添助力。 韩国央行周四连续第11个月维持利率不变，在新总统上任后的首次政 策会议上，央行选择按兵不动。 0236 GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 涨0.9%至2,337.92点。 “市场对今后韩国经济基本面的预测越来越乐观，正在吸引越来越多的投资者。KOSPI的上行趋势可能会持续至第三季，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun称。 该分析师还称，外资转为韩股的净买家后，股市加速上涨。 接近中午时，外资买超868亿韩元(7,766万美元)韩股，对该指数构成支持。 “由于前景乐观，还会有更多外资流入本地股市，”该分析师称。 外资今年总计已净买入7.8万亿韩元的韩股。 上涨个股与下跌个股数量分别为492和306只。 韩元兑美元 也跃