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货币新闻 | 2017年 1月 11日 星期三 10:12 BJT

芝加哥期市：大豆自五日高位回落，静待本周稍后的USDA报告

以下为0143GMT报价：                                        
 合约       价格     变动    涨跌%    两日涨跌%    30日移   RSI
                                                   动均值   
 CBOT小麦   424.50   -2.25   -0.53%   -0.64%       409.93   67
 CBOT玉米   356.50   -1.75   -0.49%   -0.97%       354.33   56
 CBOT大豆   1007.25  -6.50   -0.64%   +0.20%       1026.30  49
 CBOT稻米   9.69     $0.01   +0.16%   +0.00%       $9.79    54
 WTI原油    50.94    $0.12   +0.24%   -1.96%       $51.91   35
 汇率                                                       
 欧元/美元  $1.056   $0.001  +0.07%   -0.11%                
 美元/澳元  0.7362   0.000   -0.07%   +0.14%                
 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
        
    CBOT大豆         CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米         CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦         CBOT小麦持仓       
    ICE棉花          ICE棉花持仓        
    ICE软性商品      谷物期货          
    橡胶市场报导     马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶     <0#SNR:>  泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶    <0#JRU:>  印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶  <0#SRU:>  马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶     <0#ARU:>  新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 张若琪/戴素萍 审校 龚芳/王兴亚)
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