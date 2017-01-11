港报社评：中史教育拨乱反正，专科专教提升师资--明报1月11日

政府为推动中史及传统文化，据悉将在下周《施政报告》提出拨款1.25亿元供中小学改善教学，加强师资培训，协助学生欣赏和承传中华民族文明，涵盖中文、中史、中国文学和常识科。认识国家民族的历史，理所当然，况且中史不仅铺陈治乱兴衰，更着重做人道理，政府本来就应当加强中史教育，让中史独立成科，不管「港独」思潮近年有否冒起，亦属应然，只可惜中史科长期未获应有重视。政府愿意增拨资源是好事，但要真正改善中史教育，还须全面提升师资水平，确保「专科专教」。

近年「港独」思潮兴起，社会上要求加强中史教育的声音日响。教育局就初中中史科课程安排进行谘询后，本周向立法会提交文件，指出有意见认为部分青年政治行为日趋激进、不理解「一国两制」，与他们不熟悉中史有关，因此全港初中必须以独立成科模式教授中史。教育局回应称，目前约88%本地初中已以独立科目形式教授中史，余下12%则采取「合并科目」方式教授，例如开设综合中史和世界史的历史科等，当局未来会以循序渐进方式，推动「合并科目」以中史为课程主轴，类近独立成科。

中史独立成科是合理安排，目标不是为了硬销爱国，而是要拨乱反正。尽管中史列为初中必修课程，惟社会功利风气当道，中史科一直被视为「无市场」和「无钱途」的「沉闷」科目，教育当局和部分学校也未有投放资源在中史教育，导致课时不断被压缩、专科教师数目不足。不少学校即使有教职位空缺，也宁可用来聘请其他专科的教师。

根据教育局早前向立法会提交的文件，目前全港中学中史教师，近六成曾受过历史专业训练，在大学时曾主修或副修历史，属专科教师，不过，如果只计主修历史的教师，比例降至只有四成。有教育界人士指出，在中史教师中，有六成是兼教，有些教师尚有修读预科中史，可是有的教师竟然只是读到中三，至于教育局的视学报告，也只会关心英文科等课时会否偏少，不会过问中史课时如何。如此情况，中史教学焉能纳入正轨。

中史予人的印象是沉闷枯燥，课题复杂艰深之余，要硬记的史实资料又多，不够「贴身」等。其实华人社会大量日常用语和成语、典故都是来自中国历史，说中史不够「贴近生活」，并不准确；中史教育是否枯燥乏味，很大程度上取决于师资水平，以及教授的方法。有教育界人士就指出，中史最能吸引学生之处，就是历史故事，然而教师要有本事信手拈来，在课堂上以生动活泼手法演绎，本身必须拥有良好中史根底，否则只能照本宣科，难让学生萌生兴趣，教师也力不从心。

推动中史教育，必须明白所为何事。今时今日，不少人对中史存在误解误读，例如「以今度古」，以廿一世纪观点去看待中国数千年历史传统发展，引用已故著名历史学家钱穆的说法，就是过分强调「时代意见」而忽视了「历史意见」。「以铜为镜，可以正衣冠；以史为镜，可以知兴衰；以人为镜，可以知得失。」研读历史，就是为了监古知今。历史讲人事，钱穆先生指出，中史与西洋史观念颇有不同之处，其一就是西史传统「重事多于重人」，中史传统则倾向以人为主，事为副。取向偏重有别，反映中国传统更重视以历史故事细说做人道理，监别奸贤，即使在恶人当道战祸不休的乱世，也能看到人性光辉和希望。这正是中史教育精义所在。

改善师资水平，是加强中史教育的不二法门，每校最少应有一名专科专教中史教师。政府拨出逾亿元加强中小学的中史和中文教育，是正确一步，惟全港官校、津校及直资学校近千间，设若平均分摊，每间学校所获拨款不过10万元左右，连多聘一名代课学位教师，以腾出一名现职中史教师进修，也不足够。政府若想加强中史教育，还须增拨资源落实专科专教，否则只会沦为空谈。（完）

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