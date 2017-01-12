《香港重要政经日程》--1月12日-1月20日

全球金融：花旗续为全球最大外汇交易商，但领先幅度有限-Euromoney
路透伦敦5月24日 - 在周三公布的外汇交易商主要年度成交量排名中，美国银行业者花旗力守全球最大外汇交易商宝座，但市占率下滑约2%。
================== 今日重要政经消息=================
1月12日（周四）
九台农商银行
慕容控股 首日挂牌。
亿仕登控股
迅销公布首季度业绩。
11:00 星展银行（香港）2017首季中香港宏观经济展望发布会。
================== 近期重要政经消息=================
1月13日（周五）
10:00 华人置业 股东特别大会。
15:30 小南国 股东特别大会。
14:30 盈进集团 股东特别大会。
香港电讯 公布年度业绩。
1月16日（周一）
10:00 安捷利实业 股东特别大会。
11:00 德祥企业 股东特别大会。
华人置业 董事会拟议宣派特别中期股息。
电讯盈科 公布年度业绩。
盈大地产 公布年度业绩。
1月17日（周二）
09:00 合生元 在中国举行股东特别大会。
10:00 南华金融 股东特别大会。
10:30 百德国际 股东特别大会。
14:00 博大绿泽 在中国举行股东特别大会。
15:00 培力控股 股东特别大会。
1月18日（周三）
新世纪医疗 首日挂牌。
*11:00 时尚环球 股东特别大会。
1月19日（周四）
公布10-12月失业率。
10:30 中信证券 在中国举行股东特别大会。
*1月20日（周五）
10:00 绿地润东汽车 股东特别大会。
10:30 中国国航 在中国举行股东特别大会。
15:00 中国绿色食品 股东特别大会。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
路透伦敦5月24日 - 在周三公布的外汇交易商主要年度成交量排名中，美国银行业者花旗力守全球最大外汇交易商宝座，但市占率下滑约2%。
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路透首尔5月25日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0734GMT，外资在韩国股市买超1,1 70亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月25日 117.0 265.7 -405.3 ^5 月24日 77.3 -89.4 -36.5 5 月23日 -55.4 281.2 -261.6 5 月22日 288.7 -260.2 -88.5 5 月19日 41.1 -27.6 -65.1 5 月18日