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亚洲 | 2017年 1月 11日 星期三 10:15 BJT

香港已公布经济指标--2017/1/11

时间         经济指标               按年%            前月（季）按年  上年同月（季）按
                                                      %               年%
 2016年11月   零售销售值             -5.5             -2.9            -7.8
 2016年11月   零售销售量             -5.6             -2.7            -5.8
 2016年11月   综合消费物价指数(CPI)  +1.2             +1.2            +2.3
 2016年11月   甲类消费物价指数(CPI   +1.2             +1.1            +2.5
              A)                                                      
 2016年第三   本地生产总值(GDP)      +1.9             +1.7            +2.3
 季                                                                   
 
                                     16年9月-11月%    16年8月-10月%   15年9月-11月%
              失业率                 3.3              3.4             3.3
 
              （以下以10亿港元为单   当月             前月            上年同期
              位）                                                    
 2016年11月   贸易赤字/盈余          -34.05           -37.22          -33.09
    
    注：*为已经更新
        ^经修订数据。（完）    
    
    **如欲提取相关资料，请点击下列代码**
 经济指标预测或公布日程 
 美国与加拿大             日本           
                          
 欧洲                     台湾           
 中国                     
                          
 已公布经济指标一览 
 美国                     日本          
 欧洲                     韩国          
 中国                     香港          
 澳洲                     台湾          
 
 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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