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亚洲 | 2017年 1月 11日 星期三 10:24 BJT

台湾债市：五年券106/2殖利率盘初微扬，盘势陷入胶着观望消息面指引

路透台北1月11日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周三盘初微扬。交易员表示，目前台债盘势陷入胶着，观望稍后美国总统当选人特朗普记者会释出讯息指引。

他们指出，尽管106/2空单量上日缓步垫高至80亿台币，逼近250亿总发行量三分之一水准，但短线轧空氛围却备受压抑、不敢躁进，毕竟两年券106/1及五年券106/2间利差仍偏窄，市场普遍预期106/2殖利率下档空间有限，影响追价意愿薄弱。

〞现在大家也是观望，步步为营，不知道留多少部位过年。〞一家大型证券交易员说。

本地时间10:13，106/2期殖利率升0.45个基点报0.8265%、成交量76.5亿台币；10年公债105/11 跌0.75个基点报1.1500%，成交量1亿台币；台股 则小涨0.02%。

美国公债收益率周二持稳，因投资人对240亿美元三年期公债的需求稳健，抵消了公债在美股缩减盘初跌幅后出现的温和抛盘。指标10年期公债 收益率变动不大，收报2.379%，盘中在宽幅仅为3个基点的区间内反覆，上日收报2.376%。

交易员预估今天106/2发行前交易殖利率交投区间暂看0.81-0.84%。

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--美国债市：公债收益率持稳，此前三年期公债标售需求稳健 (完) (记者 詹静宜；审校 杨淑祯)
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