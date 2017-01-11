台湾债市：五年券106/2殖利率盘初微扬，盘势陷入胶着观望消息面指引

澳新汇市：澳元和新西兰元向数周高点靠拢，因美联储暗示渐进升息
路透悉尼/惠灵顿5月25日 - 澳元和新西兰元周四升至数周高点附近，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示将以循序渐进的步伐升息，这令澳洲公债价格上涨。
路透台北1月11日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周三盘初微扬。交易员表示，目前台债盘势陷入胶着，观望稍后美国总统当选人特朗普记者会释出讯息指引。
他们指出，尽管106/2空单量上日缓步垫高至80亿台币，逼近250亿总发行量三分之一水准，但短线轧空氛围却备受压抑、不敢躁进，毕竟两年券106/1及五年券106/2间利差仍偏窄，市场普遍预期106/2殖利率下档空间有限，影响追价意愿薄弱。
〞现在大家也是观望，步步为营，不知道留多少部位过年。〞一家大型证券交易员说。
本地时间10:13，106/2期殖利率升0.45个基点报0.8265%、成交量76.5亿台币；10年公债105/11 跌0.75个基点报1.1500%，成交量1亿台币；台股 则小涨0.02%。
美国公债收益率周二持稳，因投资人对240亿美元三年期公债的需求稳健，抵消了公债在美股缩减盘初跌幅后出现的温和抛盘。指标10年期公债 收益率变动不大，收报2.379%，盘中在宽幅仅为3个基点的区间内反覆，上日收报2.376%。
交易员预估今天106/2发行前交易殖利率交投区间暂看0.81-0.84%。
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--美国债市：公债收益率持稳，此前三年期公债标售需求稳健 (完) (记者 詹静宜；审校 杨淑祯)
路透悉尼/惠灵顿5月25日 - 澳元和新西兰元周四升至数周高点附近，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示将以循序渐进的步伐升息，这令澳洲公债价格上涨。
美联储最新政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。在5月2-3日举行的会议上，绝大多数决策者还表示，支持今年开始逐步缩减美联储持有的、规模庞大的公债和抵押贷款支持证券(MBS)。会议记录指出，今年有投票权的九位委员“普遍”认同上述短期利率观点，使华尔街对联储在6月13-14日会议上升息的押注受到一定的质疑。不过，联储官员明确表示，他们的基线预期是经济增长将会再度提速。
路透首尔5月25日 - 韩国股市周四早盘创下盘中纪录高点，势将连续 第五个交易日上涨，因韩国央行关于本地经济成长的乐观评论推升股市， 海外买盘也再添助力。 韩国央行周四连续第11个月维持利率不变，在新总统上任后的首次政 策会议上，央行选择按兵不动。 0236 GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 涨0.9%至2,337.92点。 “市场对今后韩国经济基本面的预测越来越乐观，正在吸引越来越多的投资者。KOSPI的上行趋势可能会持续至第三季，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun称。 该分析师还称，外资转为韩股的净买家后，股市加速上涨。 接近中午时，外资买超868亿韩元(7,766万美元)韩股，对该指数构成支持。 “由于前景乐观，还会有更多外资流入本地股市，”该分析师称。 外资今年总计已净买入7.8万亿韩元的韩股。 上涨个股与下跌个股数量分别为492和306只。 韩元兑美元 也跃