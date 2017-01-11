台湾汇市：台币早盘于平盘附近狭幅震荡，受外资汇入进口商买汇拉锯

澳新汇市：澳元和新西兰元向数周高点靠拢，因美联储暗示渐进升息
路透悉尼/惠灵顿5月25日 - 澳元和新西兰元周四升至数周高点附近，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示将以循序渐进的步伐升息，这令澳洲公债价格上涨。
路透台北1月11日 - 台币兑美元 周三早盘在平盘附近狭幅震荡。交易员指出，受到外资持续汇入，进口商及油款则进场买汇两股力量拉锯，台币盘初呈区间狭幅整理格局。
他们表示，随美元走稳，早盘韩元、日圆等亚币走势均偏弱，台币一度跟随国际市场而走低，惟外资保管行随即进场抛售美元，使台币获适度支撑。
〞震荡啊，早盘外资卖(美元)比较多，进口商有进来小接(买美元)。〞一大型银行交易员说。
他并称，由于美国新任总统特郎普下周将上任，市场观望气氛渐转浓厚，使美元暂失明确方向，料在美元指数走出新的方向之前，台币将不脱31.900至32.100区间。
他们指出，早盘有不少小型进口商及油款买入美元，出口商则大都挂在32元上方，显然不急着抛售美元。
但他们说，倘若台币持续在31.95-32.00元间盘整超过一周，出口商因有筹措年终奖金等台币资金需求等压力，惜售美元的耐心就会被磨掉，届时出口商美元卖单就会大举出笼，料短线台币应不致大幅走低，在32元即有撑。
中国人民币兑美元 开盘报6.9253元，上日收报6.9245元。
本地时间10:38，台币兑美元报31.952，上日收报31.948；韩元兑美元 报1,197.0，上日收在1,194.6；台股 涨0.01%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘微幅扩增；目前一个月美元/台币远汇 报31.910/31.960，上日收在31.932。
交易员预测今日台币主要交易区间：
•31.900-32.100。
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(记者 罗两莎；审校 曾祥进)
路透悉尼/惠灵顿5月25日 - 澳元和新西兰元周四升至数周高点附近，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示将以循序渐进的步伐升息，这令澳洲公债价格上涨。
美联储最新政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。在5月2-3日举行的会议上，绝大多数决策者还表示，支持今年开始逐步缩减美联储持有的、规模庞大的公债和抵押贷款支持证券(MBS)。会议记录指出，今年有投票权的九位委员“普遍”认同上述短期利率观点，使华尔街对联储在6月13-14日会议上升息的押注受到一定的质疑。不过，联储官员明确表示，他们的基线预期是经济增长将会再度提速。
路透首尔5月25日 - 韩国股市周四早盘创下盘中纪录高点，势将连续 第五个交易日上涨，因韩国央行关于本地经济成长的乐观评论推升股市， 海外买盘也再添助力。 韩国央行周四连续第11个月维持利率不变，在新总统上任后的首次政 策会议上，央行选择按兵不动。 0236 GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 涨0.9%至2,337.92点。 “市场对今后韩国经济基本面的预测越来越乐观，正在吸引越来越多的投资者。KOSPI的上行趋势可能会持续至第三季，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun称。 该分析师还称，外资转为韩股的净买家后，股市加速上涨。 接近中午时，外资买超868亿韩元(7,766万美元)韩股，对该指数构成支持。 “由于前景乐观，还会有更多外资流入本地股市，”该分析师称。 外资今年总计已净买入7.8万亿韩元的韩股。 上涨个股与下跌个股数量分别为492和306只。 韩元兑美元 也跃