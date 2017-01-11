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亚洲 | 2017年 1月 11日 星期三 10:50 BJT

台湾汇市：台币早盘于平盘附近狭幅震荡，受外资汇入进口商买汇拉锯

路透台北1月11日 - 台币兑美元 周三早盘在平盘附近狭幅震荡。交易员指出，受到外资持续汇入，进口商及油款则进场买汇两股力量拉锯，台币盘初呈区间狭幅整理格局。

他们表示，随美元走稳，早盘韩元、日圆等亚币走势均偏弱，台币一度跟随国际市场而走低，惟外资保管行随即进场抛售美元，使台币获适度支撑。

〞震荡啊，早盘外资卖(美元)比较多，进口商有进来小接(买美元)。〞一大型银行交易员说。

他并称，由于美国新任总统特郎普下周将上任，市场观望气氛渐转浓厚，使美元暂失明确方向，料在美元指数走出新的方向之前，台币将不脱31.900至32.100区间。

他们指出，早盘有不少小型进口商及油款买入美元，出口商则大都挂在32元上方，显然不急着抛售美元。

但他们说，倘若台币持续在31.95-32.00元间盘整超过一周，出口商因有筹措年终奖金等台币资金需求等压力，惜售美元的耐心就会被磨掉，届时出口商美元卖单就会大举出笼，料短线台币应不致大幅走低，在32元即有撑。

中国人民币兑美元 开盘报6.9253元，上日收报6.9245元。

本地时间10:38，台币兑美元报31.952，上日收报31.948；韩元兑美元 报1,197.0，上日收在1,194.6；台股 涨0.01%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘微幅扩增；目前一个月美元/台币远汇 报31.910/31.960，上日收在31.932。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•31.900-32.100。

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(记者 罗两莎；审校 曾祥进)
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