日本股市：日经指数小涨，特朗普记者会前投资人态度审慎

澳新汇市：澳元和新西兰元向数周高点靠拢，因美联储暗示渐进升息
路透悉尼/惠灵顿5月25日 - 澳元和新西兰元周四升至数周高点附近，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示将以循序渐进的步伐升息，这令澳洲公债价格上涨。
特朗普胜选以来的首次记者会将在今日晚些时候举行。
藤户则弘称，许多投资者的关注焦点放在特朗普承诺提供更多刺激措施并减税以提振美国经济增长，与此同时，投资者也对特朗普的贸易保护主义立场感到担忧。
“如果特朗普再次指责一家具体的日本企业，日本股市可能受到冲击。因此，投资者今日正在观望，”藤户则弘指的是特朗普上周就丰田汽车 的墨西哥建厂计划作出威胁。
出口商类股涨跌互见，丰田汽车 涨0.6%，本田汽车 涨0.4%，日产汽车 大致持平，Panasonic 涨1.2%。
东芝 跳涨5%，此前消息人士称，东芝债权人同意支持该公司，给该公司时间以制定重整计划。
东证股价指数 涨0.5%至1,550.37点，JPX-日经400指数 涨0.5%至13,884.61点。(完)
路透悉尼/惠灵顿5月25日 - 澳元和新西兰元周四升至数周高点附近，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示将以循序渐进的步伐升息，这令澳洲公债价格上涨。
美联储最新政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。在5月2-3日举行的会议上，绝大多数决策者还表示，支持今年开始逐步缩减美联储持有的、规模庞大的公债和抵押贷款支持证券(MBS)。会议记录指出，今年有投票权的九位委员“普遍”认同上述短期利率观点，使华尔街对联储在6月13-14日会议上升息的押注受到一定的质疑。不过，联储官员明确表示，他们的基线预期是经济增长将会再度提速。
路透首尔5月25日 - 韩国股市周四早盘创下盘中纪录高点，势将连续 第五个交易日上涨，因韩国央行关于本地经济成长的乐观评论推升股市， 海外买盘也再添助力。 韩国央行周四连续第11个月维持利率不变，在新总统上任后的首次政 策会议上，央行选择按兵不动。 0236 GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 涨0.9%至2,337.92点。 “市场对今后韩国经济基本面的预测越来越乐观，正在吸引越来越多的投资者。KOSPI的上行趋势可能会持续至第三季，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun称。 该分析师还称，外资转为韩股的净买家后，股市加速上涨。 接近中午时，外资买超868亿韩元(7,766万美元)韩股，对该指数构成支持。 “由于前景乐观，还会有更多外资流入本地股市，”该分析师称。 外资今年总计已净买入7.8万亿韩元的韩股。 上涨个股与下跌个股数量分别为492和306只。 韩元兑美元 也跃