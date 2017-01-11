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亚洲 | 2017年 1月 11日 星期三 11:04 BJT

日本股市：日经指数小涨，特朗普记者会前投资人态度审慎

特朗普胜选以来的首次记者会将在今日晚些时候举行。

藤户则弘称，许多投资者的关注焦点放在特朗普承诺提供更多刺激措施并减税以提振美国经济增长，与此同时，投资者也对特朗普的贸易保护主义立场感到担忧。

“如果特朗普再次指责一家具体的日本企业，日本股市可能受到冲击。因此，投资者今日正在观望，”藤户则弘指的是特朗普上周就丰田汽车 的墨西哥建厂计划作出威胁。

出口商类股涨跌互见，丰田汽车 涨0.6%，本田汽车 涨0.4%，日产汽车 大致持平，Panasonic 涨1.2%。

东芝 跳涨5%，此前消息人士称，东芝债权人同意支持该公司，给该公司时间以制定重整计划。

东证股价指数 涨0.5%至1,550.37点，JPX-日经400指数 涨0.5%至13,884.61点。(完)
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