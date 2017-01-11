台湾货币市场：182天期国库券决标贴现率料在0.44-0.46%

澳新汇市：澳元和新西兰元向数周高点靠拢，因美联储暗示渐进升息
路透悉尼/惠灵顿5月25日 - 澳元和新西兰元周四升至数周高点附近，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示将以循序渐进的步伐升息，这令澳洲公债价格上涨。
* 标售标的：182天期国库券 * 标售时间：周四(12日) * 标售金额：暂定金额300亿台币 * 预测区间：0.44-0.46% * 受访机构：五家 路透台北1月11日 - 路透周三调查显示，由于日前标售的273天国库券得标利率低于预期，且近日短票利 率缓步走低，明日标售的182天期国库券决标贴现率也料下滑，估在0.44-0.46%。 路透调查五家金融机构，包括四家本地商银、一家外商银行，各家预估决标贴现利率的大区间在0.44-0.4 7%。 台湾央行上周五代财政部标售的273天期国库券，决标贴现率为0.483%，低于市场预估，250亿台币额度全 数标出。 周四将标售的182天期106-2期国库券，暂定金额300亿台币，周五(13日)发行。 以下为各银行的看法重点分析： --近两次国库券标售结果都低于市场预期，在银行资金满手，且这次标售天期仅182天，流动性更佳，买 盘追价意愿料不低。 --近期短率缓步下滑，这在农历年关当前的时刻颇不寻常。此与央行刻意维持市场宽松有关，不过当利率 下滑到一定程度时，市场还是会有抗性。天期愈短，利率下滑的幅度也愈浅。 --若以存续期相近的公债殖利率相较，182天期国库券若低于0.50%则偏贵。除有公债可替代外，像是中油 、台电等国营事业发行的短票，利率也比国库券要好。只是目前市场资金太多，国库券得标利率只会下不会上 。 --除了明日标售300亿台币国库券外，财政部又将在农历年关前加发一期91天国库券，而且国库借款随时 会出现，纵然目前市场资金足以因应，但这会对利率下滑的幅度造成影响。 以下为2014年以来国库券发行细节： 2017年 标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数 1月6日 273 250 0.483 3.81 2016年 标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数 12月13日 182 299.5* 0.530 2.78 7月28日 273 300 0.300 2.71 4月27日 364 300 0.358 3.16 2月02日 182 200 0.355 4.30 1月26日 182 273.5* 0.380 1.62 1月19日 91 300 0.330 2.67 1月13日 273 300 0.350 1.98 2015年 标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数 12月28日 182 350 0.315 2.06 8月13日 91 250 0.386 2.89 7月30日 273 300 0.460 3.62 4月10日 364 250 0.495 3.67 3月24日 91 350 0.477 2.86 2月2日 91 300 0.480 2.03 1月13日 182 250 0.490 3.02 1月7日 273 287* 0.550 2.10 2014年 标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数 12月26日 182 350 0.530 3.87 12月24日 91 300 0.500 1.94 8月13日 182 200 0.410 4.36 7月11日 273 200 0.423 4.20 5月 8日 28 245* 0.319 4.36 3月31日 91 200 0.388 4.00 3月26日 364 250 0.500 3.21 2月21日 273 250 0.449 3.20 1月13日 182 250 0.497 2.96 注：*表不足额标售。(完) (记者 董永年； 审校 杨淑祯)
路透悉尼/惠灵顿5月25日 - 澳元和新西兰元周四升至数周高点附近，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示将以循序渐进的步伐升息，这令澳洲公债价格上涨。
美联储最新政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。在5月2-3日举行的会议上，绝大多数决策者还表示，支持今年开始逐步缩减美联储持有的、规模庞大的公债和抵押贷款支持证券(MBS)。会议记录指出，今年有投票权的九位委员“普遍”认同上述短期利率观点，使华尔街对联储在6月13-14日会议上升息的押注受到一定的质疑。不过，联储官员明确表示，他们的基线预期是经济增长将会再度提速。
路透首尔5月25日 - 韩国股市周四早盘创下盘中纪录高点，势将连续 第五个交易日上涨，因韩国央行关于本地经济成长的乐观评论推升股市， 海外买盘也再添助力。 韩国央行周四连续第11个月维持利率不变，在新总统上任后的首次政 策会议上，央行选择按兵不动。 0236 GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 涨0.9%至2,337.92点。 “市场对今后韩国经济基本面的预测越来越乐观，正在吸引越来越多的投资者。KOSPI的上行趋势可能会持续至第三季，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun称。 该分析师还称，外资转为韩股的净买家后，股市加速上涨。 接近中午时，外资买超868亿韩元(7,766万美元)韩股，对该指数构成支持。 “由于前景乐观，还会有更多外资流入本地股市，”该分析师称。 外资今年总计已净买入7.8万亿韩元的韩股。 上涨个股与下跌个股数量分别为492和306只。 韩元兑美元 也跃