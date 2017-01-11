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市场报道 | 2017年 1月 11日 星期三 10:52 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--1月11日至1月18日

路透1月11日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间；
AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。
    
 公布日期         公布时间        公司代码        业绩季度及公司名称
 1月12日          BMO             DAL.N           Q4 2016 达美航空(Delta Air Line)
 1月13日          13:00           WFC.N           Q4 2016 富国银行(Wells Fargo)
 1月13日          BMO             BLK.N           Q4 2016 贝莱德(Blackrock)
 1月13日          BMO             JPM.N           Q4 2016 摩根大通(JPMorgan Chase)
 1月13日          BMO             BAC.N           Q4 2016 美国银行(Bank of America Corp) 
 1月13日          BMO             PNC.N           Q4 2016 PNC Financial Services Group Inc 
 1月17日          BMO             UNH.N           Q4 2016 联合健康集团(UnitedHealth Group)
 1月17日          BMO             CMA.N           Q4 2016 Comerica Inc
 1月17日          BMO             MS.N            Q4 2016 摩根士丹利
 1月17日(预估)    AMC             IBM.N           Q4 2016 国际商业机器(IBM)公司
                                                  
 1月17日          AMC             CSX.OQ          Q4 2016 CSX Corp
 1月17日(预估)    AMC             LLTC.OQ         Q2 2017 Linear Technology Corp
                                                  
 1月18日(预估)    BMO             TEL.N           Q1 2017 TE Connectivity Ltd 
                                                  
 1月18日          BMO             FAST.OQ         Q4 2016 Fastenal Co
 1月18日          BMO             GS.N            Q4 2016 高盛集团
 1月18日          BMO             USB.N           Q4 2016 美国合众银行(U.S. Bancorp)
 1月18日          BMO             SCHW.N          Q4 2016 嘉信理财(Charles Schwab)
 1月18日          BMO             NTRS.OQ         Q4 2016 Northern Trust Corp
 1月18日          BMO             C.N             Q4 2016 花旗集团(Citigroup Inc)
 1月18日          AMC             NFLX.OQ         Q4 2016 Netflix Inc
 1月18日          AMC             KMI.N           Q4 2016 金德尔摩根(Kinder Morgan)
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

  
    全球重要经济事件一览表       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (整理 王颖；审校 徐文焰)
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