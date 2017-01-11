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亚洲 | 2017年 1月 11日 星期三 17:29 BJT

台湾汇市：台币连二日收升创近月新高，外资买超台股净汇入逾亿美元

* 台币连二日收升，续创近月新高
    * 外资续买台股，净汇入近亿美元
    * 外资涌入，台币盘中升破31.900
    * 明日台币波动区间估在31.850-32.000

    路透台北1月11日 - 台币兑美元 周三微收升，续创近一个月新高。汇银人士表示，受外资大举汇
入，且大型进口商(油款)美元买盘收手带动，台币持续往升值方向挺进，现连二日收升。
    
    他们指出，随国际美元偏强，今天日圆、韩元等亚币均走软；台币因外资持续于台股买超，午后各大外资
保管行方向一致进场抛出美元，促使台币一度升破31.900价位。
    
    〞油款后继无力，看来台币可能要升破31.900大关，才会吸引美元买盘进来。〞一大型银行交易员说。
    
    他表示，近日大型油品进口商天天大买美元，台币却持续走升， 因油款〞现买现赔〞，今天其美元买盘
已显〞后继无力〞，料短线台币须升破31.900大关，才会进一步吸引油款和进口商买盘进场。
    
    在出口商方面，他们指出，今天出口商仅少量抛汇，大都持观望态度，并挂在32元上方，不急着卖出美元
，外资则咬定出口商不可能撑太久，刻意压低美元价格(拉升台币)，逼迫出口商态度松动。
    
    他们并称，台币只要在31.850-31.900之间再盘整数日，出口商即可能屈服而进场抛售美元，短线台币比
较不容易贬破32元大关。
      
    台湾股市周三微幅收跌；加权股价指数 微收跌0.04%。 

    台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股买超36.47亿台币，连六个交易日买超共134.25亿台币
；上交易日为买超32.83亿台币。
      
    美元兑一篮子主要货币周三微涨，美国总统当选人特朗普(Donald Trump)将举行记者会，市场预计他可能
会在记者会上公布更多关于其经济计划的内容。 
   
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日扩增，目
前一个月美元/台币远汇 报31.814/31.855，上日收在31.932。
    
    交易员预估，明日台币兑美元主要交易区间料在31.850-32.000。
    
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 16:00            台币/美  上日收盘  波动区间       开盘价  成交量   上日成交
                       元                                   亿美元   量／亿美
                       报                                                 元 
                       价                                           
 台北外汇经纪公    31.935    31.948  31.880-32.060  32.040    6.04       6.70
 司                                                                 
 元太外汇经纪公    31.934    31.946  31.882-32.000  31.990    3.88       3.26
 司                                                                 
 无本金交割远期外汇(N        最新报价              上日现货收盘时水准
 DF)                                         
                                             
 美元/台币一个月期        -0.040/-0.025              -0.025/-0.010
 美元/台币六个月期        -0.170/-0.135              -0.140/-0.110 
  (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价        

 (记者 罗两莎；审校 曾祥进)
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