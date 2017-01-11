台湾汇市：台币连二日收升创近月新高，外资买超台股净汇入逾亿美元

澳新汇市：澳元和新西兰元向数周高点靠拢，因美联储暗示渐进升息
路透悉尼/惠灵顿5月25日 - 澳元和新西兰元周四升至数周高点附近，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示将以循序渐进的步伐升息，这令澳洲公债价格上涨。
* 台币连二日收升，续创近月新高 * 外资续买台股，净汇入近亿美元 * 外资涌入，台币盘中升破31.900 * 明日台币波动区间估在31.850-32.000 路透台北1月11日 - 台币兑美元 周三微收升，续创近一个月新高。汇银人士表示，受外资大举汇 入，且大型进口商(油款)美元买盘收手带动，台币持续往升值方向挺进，现连二日收升。 他们指出，随国际美元偏强，今天日圆、韩元等亚币均走软；台币因外资持续于台股买超，午后各大外资 保管行方向一致进场抛出美元，促使台币一度升破31.900价位。 〞油款后继无力，看来台币可能要升破31.900大关，才会吸引美元买盘进来。〞一大型银行交易员说。 他表示，近日大型油品进口商天天大买美元，台币却持续走升， 因油款〞现买现赔〞，今天其美元买盘 已显〞后继无力〞，料短线台币须升破31.900大关，才会进一步吸引油款和进口商买盘进场。 在出口商方面，他们指出，今天出口商仅少量抛汇，大都持观望态度，并挂在32元上方，不急着卖出美元 ，外资则咬定出口商不可能撑太久，刻意压低美元价格(拉升台币)，逼迫出口商态度松动。 他们并称，台币只要在31.850-31.900之间再盘整数日，出口商即可能屈服而进场抛售美元，短线台币比 较不容易贬破32元大关。 台湾股市周三微幅收跌；加权股价指数 微收跌0.04%。 台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股买超36.47亿台币，连六个交易日买超共134.25亿台币 ；上交易日为买超32.83亿台币。 美元兑一篮子主要货币周三微涨，美国总统当选人特朗普(Donald Trump)将举行记者会，市场预计他可能 会在记者会上公布更多关于其经济计划的内容。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日扩增，目 前一个月美元/台币远汇 报31.814/31.855，上日收在31.932。 交易员预估，明日台币兑美元主要交易区间料在31.850-32.000。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 亿美元 量／亿美 报 元 价 台北外汇经纪公 31.935 31.948 31.880-32.060 32.040 6.04 6.70 司 元太外汇经纪公 31.934 31.946 31.882-32.000 31.990 3.88 3.26 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.040/-0.025 -0.025/-0.010 美元/台币六个月期 -0.170/-0.135 -0.140/-0.110 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 罗两莎；审校 曾祥进)
路透悉尼/惠灵顿5月25日 - 澳元和新西兰元周四升至数周高点附近，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示将以循序渐进的步伐升息，这令澳洲公债价格上涨。
美联储最新政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。在5月2-3日举行的会议上，绝大多数决策者还表示，支持今年开始逐步缩减美联储持有的、规模庞大的公债和抵押贷款支持证券(MBS)。会议记录指出，今年有投票权的九位委员“普遍”认同上述短期利率观点，使华尔街对联储在6月13-14日会议上升息的押注受到一定的质疑。不过，联储官员明确表示，他们的基线预期是经济增长将会再度提速。
路透首尔5月25日 - 韩国股市周四早盘创下盘中纪录高点，势将连续 第五个交易日上涨，因韩国央行关于本地经济成长的乐观评论推升股市， 海外买盘也再添助力。 韩国央行周四连续第11个月维持利率不变，在新总统上任后的首次政 策会议上，央行选择按兵不动。 0236 GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 涨0.9%至2,337.92点。 “市场对今后韩国经济基本面的预测越来越乐观，正在吸引越来越多的投资者。KOSPI的上行趋势可能会持续至第三季，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun称。 该分析师还称，外资转为韩股的净买家后，股市加速上涨。 接近中午时，外资买超868亿韩元(7,766万美元)韩股，对该指数构成支持。 “由于前景乐观，还会有更多外资流入本地股市，”该分析师称。 外资今年总计已净买入7.8万亿韩元的韩股。 上涨个股与下跌个股数量分别为492和306只。 韩元兑美元 也跃