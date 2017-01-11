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亚洲 | 2017年 1月 11日 星期三 11:35 BJT

《全球汇市》美元微涨，市场静候特朗普记者会

纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0546  1.0553  -0.07  +0.31  1.0513
    美元/日圆            115.98  115.76  +0.19  -0.76  116.87
    欧元/日圆         122.30  122.14  +0.13  -0.68  123.14
    美元/瑞郎            1.0170  1.0162  +0.08  -0.08  1.0178
    英镑/美元            1.2173  1.2176  -0.02  -1.32  1.2336
    美元/加元            1.3242  1.3230  +0.09  -1.40  1.3430
    美元/离岸人民币         6.8971  6.9091  -0.17  -1.08  6.9726
    澳元/美元            0.7376  0.7367  +0.12  +2.23  0.7215
    新西兰元/美元        0.6995  0.6988  +0.10  +0.78  0.6941
    澳元/日圆         85.560  85.310  +0.29  +1.47  84.320
    新西兰元/日圆     81.180  80.890  +0.36  +0.01  81.170
    英镑/日圆         141.19  140.88  +0.22  -1.97  144.02
    澳元/新西兰元     1.0539  1.0538  +0.01  +1.50  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译 孙国玉/侯雪苹/张若琪/王颖；审校 张荻/高琦/杜明霞/艾茂林)
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